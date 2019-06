Salaverry encara a Tubino: "Me sorprende que hable de valentía quien salió escondido en su carro del Congreso"

Se defiende a capa y espada. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , respondió fuerte al vocero de Fuerza Popular , Carlos Tubino , y exigió un debido proceso en la Comisión de Ética, que aprobó un informe que recomienda suspenderlo por 120 días por la presunta adulteración de informes de semana de representación.

Salaverry arremetió contra Tubino al decirle, a través de una llamada telefónica, en Canal N, lo siguiente: "Me sorprende que hable de valentía quien hace pocos días salió escondido en su carro del Congreso", en alusión a la fotografía en la que el vocero fujimorista está echado dentro de su vehículo para no dar declaraciones a la prensa.

Horas antes, Salaverry dijo que si él era suspendido estaba seguro que "otros irán a (penal) Castro Castro". Al ser consultado sobre quiénes serían estas personas solo habló en líneas generales.

"Quienes están cometiendo atrocidades y pasándose por encima de la Constitución no respetando las normas, los que blindan a 'Los Cuellos Blancos'", dijo Salaverry en referencia a la Comisión de Constitución con votos del fujimorismo y el Apra.

El titular del Congreso insiste en que existe una "clara muestra de desesperación" de la cúpula de Fuerza Popular para sacarlo de la Mesa Directiva y no descartó postular nuevamente para las siguientes elecciones de presidir el Legislativo.

"Hay muchos que sienten que esta cúpula ya no los representan. Me dicen que han sido elegidos para trabajar por sus regiones y no para obstaculizar, ni blindar, ni alargar los procesos. Me lo dicen", añadió.

TUBINO RECHAZA SUS DECLARACIONES



El vocero Tubino descartó que exista una cúpula en la bancada naranja y sostuvo que es él quien conduce todas las reuniones. "No conozco la cúpula eso es falso", señaló.