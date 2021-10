Berrinche en Perú Libre (I): Consulta previa

En la bancada de Perú Libre siguen fastidiados por la forma en que el presidente Pedro Castillo se zafó de Guido Bellido. Hay quien, totalmente desubicado, incluso, –como Álex Paredes, el fugaz vocero oficialista– ha cuestionado que el mandatario haya hecho los cambios “sin consultarle” previamente al bloque.

Álex Paredes. (Foto: El Comercio)

Berrinche en Perú Libre (II): ¿Y el currículum?

No solo eso. Se ha quejado también porque –alega– no conocen a la mayoría de ministros y “ni siquiera se nos remitió su currículum vitae”. ¿Perdón? Que alguien le avise que las decisiones del Ejecutivo las toma el jefe de Estado y no los congresistas. En cuanto al voto de confianza al gabinete, dijo que lo evaluarán. No se les pasa el berrinche.

Perú Libre. (Foto: Hugo Pérez/Grupo El Comercio)

Vladimir alucina: Perseguido, ¿de quién?

Mientras tanto, su líder Vladimir Cerrón sigue con la cantaleta de que hay una persecución judicial en contra de él y de Perú Libre, cuando está probado por la Fiscalía que Los Dinámicos del Centro es una organización criminal en la que están involucrados cinco dirigentes de su agrupación, entre ellos Arturo Cárdenas (a) ‘Pinturita’. A propósito de eso, ¿hará algo el ministro del Interior, Luis Barranzuela, para acelerar la captura de estos fugitivos de la justicia?

Vladimir Cerron. Fotos: Jorge Cerdan/@photo.gec

Ojo con Barranzuela: ¿Poda en Migraciones?

Y a propósito de Barranzuela, han empezado a escucharse voces de una poda en Migraciones. ¿Será para tener el camino libre en las fronteras? La nueva jefa de Migraciones, Marta Silvestre, tiene solo nueve días en el cargo. Advertidos estamos...

Migraciones. (Foto: Migraciones-referencial)

TC vía digital a partir del lunes 11

El Tribunal Constitucional (TC) inaugura este lunes 11 su canal digital, que emitirá variada información no solo jurídica, sino también con fines educativos en castellano y quechua. ¡Felicitaciones!

(Foto: Leandro Britto/GEC)

