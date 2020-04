El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, Omar Chehade, aclaró que los congresistas no piensan quedarse en el parlamento “ni un día más” y aseguró que garantizarán las elecciones generales del 2021.

“La idea es garantizar las elecciones generales del próximo año. No será fácil porque no sabemos hasta cuando se extenderá esta pandemia mundial porque aún no se encuentra una vacuna. La idea es garantizar las elecciones y la salud de las personas, porque 22 millones de electores se podrían contagiar”, señaló Omar Chehade a Perú21TV.

“El Congreso de la República está para salvaguardar los intereses de la nación. Yo he sido elegido para completar un periodo congresal hasta 26 de julio del próximo año. Los congresistas de la República no queremos quedarnos un día más pero vamos a garantizar la salud del país y no ponerlo en riesgo por un tema electoral”, añadió.

Para alcanzar este objetivo, Chehade aclaró que este esfuerzo no solo será del Congreso de la República sino también del Ejecutivo, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, entre otras entidades.

Señaló que las elecciones generales se podrían aplazar hasta el mes de junio o julio y no descartó evitar la segunda vuelta como sucede en México o Estados Unidos.