La lideresa del movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, afirmó que la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha expuesto nuevamente los problemas de fondo del país, como la falta de acceso al agua, las brechas de infraestructura en miles de colegios y un sistema de salud precario, con uno de los presupuestos más bajos en la región.

Por ello pidió al gobierno del presidente Martín Vizcarra que aumente las campañas informativas y trabaje para que a nadie le falte agua, ni jabón, ni acceso a los sistemas de Salud, además de medidas económicas urgentes para apoyar a las familias afectadas.

“El COVID-19 nos está mostrando muchos de los problemas de fondo del país: miles de familias y escuelas que no tienen agua potable, miles de trabajadores que no tienen seguro de salud, que no pueden dejar de trabajar ni un solo día porque de eso depende el alimento de su familia, una salud pública abandonada, claro, si solo le dedicamos el 2,3% del PBI a la salud pública por debajo del promedio de América Latina que es de 4% y Mendozamuy por debajo del 6% que recomienda la OMS”, enfatizó.

“Estos son también temas muy importantes que debemos abordar, trabajar, cambiar colectiva y solidariamente. Empecemos ahora cuidándonos y cuidando a la comunidad, asumiendo este problema con responsabilidad y solidaridad”, añadió Mendoza.

A través de un video publicado en sus redes sociales, exhortó a la población a respetar las medidas sanitarias dadas por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19, señalando que es un problema que involucra a todos, además del Estado a los medios de comunicación, empresas y a todas las familias.

“Medidas que van desde la suspensión de las clases, anulación de eventos masivos de más de 300 personas, el aislamiento temporal de quienes vienen de Italia, Francia, España y China, hasta las indicaciones de higiene que son muy muy importantes, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos, evitar toser ni estornudar en la mano sino cubrirse con el antebrazo, evitar dar besos en la mejilla ni apretón de manos, y evitar el contacto directo con personas que tengan síntomas de COVID 19”, subrayó.

“Este no es un problema individual, la única manera de frenar el COVID 19 es hacerlo colectiva y solidariamente, por eso es importante que nos cuidemos a nosotros y a nuestra comunidad. A nuestros familiares, vecinos y amigos, a nuestras niñas y niños y sobre todo a las personas mayores, a nuestros abuelos y abuelas que son los más vulnerables”, sentenció.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra confirmó la existencia de 28 casos de coronavirus en el Perú, luego que el Instituto Nacional de Salud (INS) realizará 983 muestras.

A su vez, el Ministerio de Salud (Minsa) detalló que en las últimas horas seis nuevos casos positivos de COVID-19. Se trata de una ciudadana de 58 años, una segunda persona de sexo femenino de 37 años y un joven de 24 años que estuvo de viaje en España y Londres.

Asimismo, un ciudadano de 78 años, una mujer de 75 años que viajó a España y una mujer de 39 años. Todos estos casos se encuentran en investigación.