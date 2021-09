El contralor general de la República, Nelson Shack, sustentó este martes el proyecto de ley que plantea establecer requisitos mínimos para funcionarios públicos y de confianza. La iniciativa establece que quienes no cumplan con los parámetros abandonen los puestos que actualmente desempeñen.

En su presentación ante la Comisión de Constitución y Reglamento, aseveró que el Estado debe tener estándares mínimos que no puedan ser cambiados por las autoridades de turno. Remarcó que los funcionarios tienen una gran responsabilidad en cuanto a generar bienestar en la población mediante servicios públicos.

“Mientras más alto es el cargo, más grande es la responsabilidad, es importante que se pueda captar y retener el personal calificado. Podemos empezar el tema de que todos los altos funcionarios en todo el Estado tengan un perfil mínimo, para la estandarización. No puede ser que el perfil en dos gobiernos regionales sean diferentes. No puede ser que no haya perfiles, no puede ser que cualquier titular de sector pueda cambiar el perfil requerido”, dijo en su exposición.

“Nuestro proyecto ley contempla reglas básicas, una parte es de conocimiento, que se refleja en una carrera universitaria, luego está la habilidad, que es la experiencia y otra es la unidad ejecutora, que indica que no es aceptable que venga del sector privado, tiene que conocer el sector publico. En este caso se pide experiencia en la gestión pública”, agregó.

En esa línea, Nelson Shack explicó que los funcionarios que actualmente están en el cargo y no cumplen con los requisitos mínimos para el puesto sean separados y reemplazados en un plazo de 30 días, a fin de que exista una transmisión ordenada del cargo.

“Cuando se apruebe la ley, la ley entra en vigencia y quienes no cumplen con las condiciones tienen que ser retirados, no de inmediato, sino se hace en 30 días y para que haya una transmisión ordenada. Si no se cumple con los requisitos, tienen que dejar sin efecto en nombramiento ,en resumen es eso”, detalló

Según la iniciativa legislativa, el caso de los titulares de pliegos ministeriales, la Contraloría propone educación superior completa y 10 años de experiencia laboral como mínimo. El contralor aseveró también que no considera que esta norma sea de modificación constitucional, sino de desarrollo constitucional.

La presidenta del grupo de trabajo, Patricia Juárez, señaló que la comisión debatirá tanto este proyecto como el formulado por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el cual está orientado a establecer los requisitos para el cargo de ministros. Además, se abordarán otras iniciativas similares presentadas por legisladores de diferentes bancadas.

