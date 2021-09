¿Castillo está de adorno?

Bellido ocupa su lugar

En la portada de ayer del diario oficialista ‘El Sombrero’ dice textualmente: “Guido Bellido toma las riendas del gobierno”, percepción que va creciendo entre la opinión pública luego de que este saliera ileso tras contradecir al presidente Pedro Castillo. La pregunta es, ¿dónde y para qué está el mandatario? A estas alturas, parece pintado...

Desgaste. Pedro Castillo tiene ya casi dos meses en el gobierno pero hasta el momento no toma las decisiones que el país necesita. (Fotos: Mario Zapata Nieto / @photo.gec)

Reunión en palacio

Velarde visitó la casa de Pizarro

El presidente del BCR, Julio Velarde, se reunió ayer con el presidente Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno. El economista todavía no ha sido ratificado en el cargo, ¿hasta cuándo esperará el mandatario? ¿Hasta que el dólar llegue a 5 soles?

(Foto: GEC)

Contraloría verá perfiles

‘Amiguitos’ en la mira

Julián Palacín Gutiérrez va necesitar algo más que su estrecha relación con Perú Libre y con su papá para mantenerse en el cargo de presidente del Indecopi, y es que la Contraloría General de la República acreditó una Comisión de Control para verificar si cumple con el perfil requerido para el puesto. Además, el contralor Nelson Shack anunció que presentarán un proyecto de ley ante el Congreso para ajustar requisitos de altos funcionarios. ¡Agárrate!

Julián Palacín Gutiérrez, excandidato al Congreso por Perú Libre (en el 2020 y en el 2021), fue designado ayer como presidente del Consejo Directivo del Indecopi.

¡SI HIZO SU CARRERA EN 11 AÑOS!

Todo facilito nomás

A quien no le simpatiza el tener que cumplir con un perfil para altos cargos es al Premier Bellido, quien dijo que “lamentablemente, antes que nosotros viniéramos ya se habían aprobado las reglas de quiénes deben entrar. Te dicen que deben tener 10 años de experiencia, haber estudiado y tener certificaciones”. Con razón estamos como estamos.

Guido Bellido participó en congreso partidario en Arequipa (Foto: Facebook de Perú Libre)

No te hagas la víctima

Delitos que lo comprometen

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aclaró que no existe persecución política contra Vladimir Cerrón. “Eso es falso, el Ministerio Público no persigue, no hay persecución política contra el señor Cerrón y lo puedo decir categóricamente. Investigamos delitos que comprometen a personas”, expresó. A ver si el fundador de PL deja de victimizarse.

Zoraida Ávalos indicó que serán la Autoridad Sanitaria y los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y del Interior quienes determinarán el crematorio. (Foto: Andina)

Ministro aclara su situación

Antauro no sale

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, acabó con la ilusión de Antauro Humala, quien cumple condena por asesinar a policías en el Andahuaylazo. “De acuerdo a ley, por el delito por el cual está sentenciado no es posible”, dijo. ¡Auch!

"Perú Libre se sujeta a los que resuelvan los órganos de justicia electoral", sostuvo el asesor legal de Perú Libre, Aníbal Torres. (Foto: Hugo Pérez)

