Luego de estar encarpetado durante siete meses el informe de la Comisión de Ética que recomendaba sancionarlo por 120 días, el Pleno del Congreso, por mayoría, suspendió al legislador Enrique Wong en el ejercicio de sus funciones. ¿La falta? El caso de tráfico de influencias ante el gobierno del golpista Pedro Castillo para que su exasesor principal Manuel Talavera sea nombrado presidente de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).

Antes de la votación, el congresista José Luna, de Podemos Perú –bancada por la que Wong ingresó al Parlamento y a la que renunció recientemente–, pretendió lanzarle un salvavidas presentando una cuestión previa para que la suspensión se reduzca a apenas 30 días. El pedido, sin embargo, fue rechazado debido a que el Reglamento del Congreso solo permite el retorno del caso a la Comisión de Ética, mas no cambiar la esencia del informe.

De acuerdo a un reportaje de Punto Final, que dio paso al proceso contra Wong, este acudió al Ministerio de Transportes el 11 de enero de 2022, veinte días después de que su exasesor parlamentario fuera nombrado presidente de la Enapu. La visita habría sido para agradecer al hoy prófugo titular del MTC Juan Silva por la designación.

BLINDAN A CORDERO Y FLORES

En sesión vespertina, el Pleno discutió también el informe de la Comisión de Ética que recomendaba suspender por 60 días al legislador por Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay, por agresión física y psicológica contra su expareja.

La propuesta no prosperó porque el Pleno dio luz verde a una cuestión previa para que el caso retorne al grupo de trabajo que preside Karol Paredes, alegando que no se consideró la resolución fiscal que archiva la denuncia. Lo cierto es que el informe en cuestión fue aprobado en mayo de 2022 en Ética y no se discutió todo este tiempo por la desidia de la directiva congresal.

El fallo de la Fiscalía se puso en conocimiento del Parlamento recién en marzo de este año.

Al cierre de esta edición, fue archivado el informe que pedía la suspensión por 120 días de Jorge Flores, por el caso ‘Los Niños’. Y todavía se debatía la denuncia contra su colega Elvis Vergara.

