La comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) aprobó la relación de 30 postulantes que cumplen con los requisitos formales para continuar en el concurso público.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Rolando Ruiz (Acción Popular), informó que de las 65 carpetas de inscripción presentadas, 35 no cumplen con los requisitos establecidos.

“12 carpetas virtuales y 18 carpetas presenciales cumplen con la totalidad de los requisitos formales, mientras que 16 carpetas virtuales y 19 presenciales no cumplen con la totalidad de requisitos formales”, señaló.

Recordó que en la convocatoria se señaló que no habría plazo de subsanación de los requisitos formales, por lo que se pidió a los postulantes poner especial cuidado en las carpetas de inscripción.

Muchos de los postulantes fueron observados porque no cumplieron con requisitos como presentar copias originales de los documentos que sustentan su experiencia profesional, no emplear los formatos aprobados por la comisión, no estar habilitados en los colegios de abogados o presentar copias no fedateadas de sus documentos.

De acuerdo al cronograma de la comisión, una vez que se publique la lista de postulantes que pasaron esta primera, se iniciará el periodo de tachas del 4 al 7 de noviembre.

La resolución de las tachas será del 18 de noviembre al 1 de diciembre. Concluida esta etapa, la comisión especial remitirá a la Contraloría la lista de postulantes para la revisión de la información presentada.

