El presidente de la Comisión especial encargada de seleccionar a magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Rolando Ruiz (Acción Popular), informó que de las 65 carpetas de inscripción al concurso público, solo 32 cumplieron con los requisitos dispuestos en el reglamento.

“33 de 65 no han cumplido totalmente con la entrega de documentación como lo pide el Reglamento y 32 pasaron la primera etapa. 36 carpetas fueron entregadas de manera presencial y 29 fueron presentadas de manera virtual", aseveró Ruiz.

El acciopopulista precisó que los postulantes descartados no presentaron documentación fedateada ni notarialmente, entre otras omisiones.

Esta mañana el grupo de trabajo se reunió de forma presencial a las 8 a.m. para revisar las carpetas de postulación para verificar si tienen observaciones.

El legislador Gino Costa (Partido Morado) indicó que los ciudadanos que presentaron la documentación de manera presencial sí debían consignar las copias fedateadas, en tanto, que los que presentaron de manera virtual no.

“(El reglamento) no dice que deben presentar documentos originales escaneados debidamente fedateados para las carpetas que fueron presentadas de manera virtual”, aseveró.

Diethell Columbus (Fuerza Popular) solicitó que se dé cuenta de las 33 carpetas que no cumplieron los requisitos o los expedientes que no han calificado por no haber cumplido uno o más requisitos.

Asimismo se observó que los postulantes no presentaron copias legibles, tampoco títulos inscritos en Sunedu. Además no presentaron hojas de vida o la presentaron de forma incompleta.

Este martes se anunciará la lista de candidatos aptos para ocupar seis de las siete plazas del Tribunal Constitucional.

