La canción de Richard Cisneros ante la Comisión de Fiscalización del Congreso desentonó varias veces. Sus explicaciones acerca de los contratos con el Estado por más de S/175 mil estuvieron centradas en su relación con la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pero no entregó ningún detalle sobre la responsabilidad que alcanza a la gestión de Martín Vizcarra, que fue la que lo contrató: en este periodo, el cantante ha percibido altos salarios de parte del Ministerio de Cultura. Lo que Richard Swing sí reconoció fue conocer y haberse reunido con dos actuales funcionarias de la Presidencia de la República.

Preguntado sobre la primera vez que ingresó a Palacio de Gobierno, Cisneros aseguró que fue por invitación del entonces asesor presidencial Máximo San Román.

“La primera vez que yo voy a Palacio de Gobierno fue para acudir a un llamado del ingeniero San Román, asesor principal de Pedro Pablo Kuczynski. No recuerdo bien si fue un día o dos días antes de la primera moción de vacancia contra el presidente Kuczynski, el ingeniero San Román me convoca porque conoce mis aptitudes en marketing político”, dijo Richard Swing ante el Congreso.

Sin embargo, consultado por Perú21, el ingeniero San Román negó conocer al cantante y mucho menos haberlo convocado para que asesore a PPK. “No sé en qué momento entró el señor (Cisneros) a Palacio. No es verdad que fue por la vacancia ni nada. Yo ni lo conocía, no he escuchado ninguna sola canción de él ni lo he visto participar en ningún momento. Es un invento de este señor”, afirmó el exasesor de Kuczynski.

¿SWING EN LA CAMPAÑA?

A lo largo del día, Cisneros insistió en que su vínculo con el actual gobierno se remonta a la época de la campaña presidencial de 2016, en la que, según él, compuso dos canciones para PPK y mantuvo diversas reuniones con Susana de la Puente.

Al respecto, Máximo San Román sostuvo: “Yo tenía la indicación de Pedro Pablo de recibir a gobernadores, dirigentes gremiales, campesinos... A todas las personas yo recibía, pero no recuerdo nunca haberlo visto”.

Según Swing, durante esos meses conoció a Miriam Morales, actual secretaria general del despacho presidencial de Martín Vizcarra. Ella –asegura Cisneros– es la persona que lo invitó a la juramentación del gabinete Villanueva, el primero de la actual gestión presidencial.

“A la señora Miriam Morales la visito para intentar ser parte de la plancha de asesores que trabajarían en el despacho ministerial, pero no se pudo porque ahí sí se necesita un título, maestrías y quedé bloqueado de ello. El segundo tema que hablé con la señora Morales es por un proyecto para independizar el deporte del Ministerio de Educación”, declaró en la Comisión de Fiscalización.

Por otro lado, el cuestionado artista admitió haberse reunido en Palacio con Karem Roca, actual asistente administrativa de la Presidencia de la República.

“Respecto a mi visita a Karem Roca Luque, fue para conversar sobre algunos temas de relaciones públicas, pero la señora Roca no tiene ningún tipo de injerencia o capacidad de decidir nada, me recibió por cortesía y por el hecho de conocernos en campaña. Hemos trabajado juntos en la campaña del presidente Kuczynski. Nunca me reuní con el presidente Vizcarra”, insistió ante los parlamentarios.

Próximas citaciones

Tras las declaraciones de Richard Cisneros, el parlamentario Fernando Meléndez pidió al presidente de la Comisión de Fiscalización citar a las funcionarias Miriam Morales y Karem Roca para continuar con las pesquisas del caso Swing.

Asimismo, han quedado pendientes las declaraciones de la exministra Patricia Balbuena y de su entonces secretario general de Cultura, Jorge Apoloni. Ambos fueron citados para el día de ayer, pero han pedido que se reprogramen sus participaciones.

Jorge Apoloni fue citado para responder ante el Congreso por contratar a Richard Swing pero pidió una reprogramación. Cuando Apoloni era secretario general del Ministerio de Cultura fue el primero en solicitar los servicios del cantante.

Perú21 reveló esta semana que Apoloni, ahora secretario general de Proinversión, fue el funcionario que suscribió por primera vez una contratación de Swing.

En la Comisión de Fiscalización, Cisneros dijo ayer que entró a trabajar a la cartera de Cultura porque recibió una solicitud de cotización de sus servicios, de Jorge Apoloni. Un dato que, por cierto, pidió confirmar más adelante.

DATOS

- Para el Ministerio Público, queda claro que Richard Cisneros ha asistido más de dos veces a Palacio de Gobierno.

- El ingeniero Máximo San Román dijo que, de ser citado por el Congreso, asistiría para aclarar con la verdad lo que Cisneros dijo ayer ante los legisladores.

