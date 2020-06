Del caso Richard Cisneros Carballido, más conocido como Richard Swing, se ha dicho mucho. Sin embargo, hasta el momento el nombre de los funcionarios de alto nivel que procedieron a contratarlo se mantuvo en reserva, hasta hoy.

El 23 de marzo de 2018, Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República. Una semana después, el 2 de abril, tomó juramento a su primer Consejo de Ministros. Patricia Balbuena juró como ministra de Cultura. A los diez días, Balbuena nombró como secretario general del sector a Jorge Apoloni Quispe.

La Secretaría General del Ministerio de Cultura (Mincul) fue la primera oficina del Estado con la que Swing hizo clic. Solicitó los servicios del artista, la primera contratación fue por S/21,000 y el contrato duró casi tres meses.

El primer alto funcionario que firma un documento en el que solicita los servicios de Swing fue el secretario general del Mincul, Jorge Apoloni.

Según fuentes de ese ministerio, la justificación para contratar a Swing, por primera vez, fue que los salones y auditorios del Mincul no estaban siendo aprovechados al cien por ciento. Entonces, se decidió promover estos espacios para que distintos grupos culturales los usen y hagan sus shows. Es allí que, según las fuentes, Richard Cisneros fungió de promotor para optimizar estos espacios.

Parece que la Secretaría General quedó satisfecha con el trabajo de Swing, porque una vez terminados los tres meses del contrato, la misma Secretaría General de Apoloni volvió a solicitar sus servicios por dos meses adicionales y por S/21,000 más.

Perú21 estuvo en contacto los últimos días con Jorge Apoloni. Primero se le llamó para pedirle su descargo. El exfuncionario del Mincul, que ahora es el secretario general de Proinversión, dijo que había solicitado al ministerio los documentos firmados durante su gestión, vía el portal de Transparencia, para “dar toda la información” a este diario. Lo que sí pudo contestar fue que su jefa, la entonces ministra Balbuena, no le pidió que solicite los servicios de Swing. “Eso es categórico”, dijo Apoloni.

Jorge Apoloni fue viceministro del MIDIS en la era de Fiorella Molinelli en agosto de 2017. (Foto: Midis)

En una siguiente comunicación y con el documento, mostrado por Perú21, que acreditaba que él firmó la solicitud de los servicios de Cisneros, Apoloni señaló: “Exacto. Yo pido el servicio. Solamente te he llamado para hacerte esa aclaración entre quién hace la orden de servicio y quién hace –como área usuaria– el pedido. Todo lo demás, yo me voy a someter a las investigaciones en la Fiscalía y, en esa instancia, voy a hacer mis declaraciones”.

Richard Cisneros ha sido citado para este viernes por la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder a las dudas sobre su contratación en el Ministerio de Cultura y ha confirmado su presentación. “Aclararé todo ya que no he cometido ningún delito y no hay nada que temer”, señaló el artista, que obtuvo jugosos contratos con el Estado en la era Vizcarra.

La Fiscalía Anticorrupción investiga el caso Swing. En los próximos días tomará la declaración de la secretaria general del despacho presidencial, Mirian Morales.

La respuesta a la recomendación de Cisneros la podría tener la funcionaria Morales.

