Fue indultado por un tema humanitario (no amnistiado), no ha pagado ni un sol de la reparación civil y pese a ello empieza a recibir beneficios del Congreso. Una parte de su pedido ha sido aprobado por el Congreso, pero aún no hay una respuesta clara si es que va a recibir también la pensión vitalicia de S/15,600, como actualmente es cobrada por cinco exmandatarios. Por el momento, desde abril pasado, el expresidente Alberto Fujimori recibe 30 vales de cinco galones de gasolina para su transporte privado, y el pago del sueldo de su asistente personal, Óscar Demetrio Paredes Estrada, que asciende a S/3,685.19.

El Área de Administración de Personal del Parlamento informó a Perú21, a través de Transparencia, que a Fujimori “no se le ha otorgado pensión vitalicia”. Sin embargo, no precisa si es que ya es una decisión tomada o si es que aún falta decidir el pedido.

Al igual que Fujimori, otros tres expresidentes también tienen a sus asistentes personales registrados en las planillas del Congreso. Ellos son Meyllyn Margarita de la Cruz Ponciano, asistente del exmandatario Francisco Sagasti; Norfolk Gamarra Osco, de Manuel Merino de Lama; y Cynthia Montes Llanos, de Ollanta Humala. Todos, con un sueldo de S/3,814.19.

El sueldo del asistente de Fujimori es pagado por el Parlamento, según informó el Legislativo a este diario.





VALES DE GASOLINA

Sobre los vales de gasolina, el Parlamento informó a Perú21 que, al igual que a Fujimori, al expresidente Humala, desde agosto de 2020, se le entregan 30 vales de cinco galones de gasolina (150 galones al mes).

En el caso de Toledo, se le entregaron mensualmente los 150 galones de gasolina entre octubre de 2016 y febrero de 2017, pero se le suspendió dicho beneficio por el acuerdo de Mesa Directiva N °146-2016-2017/MesaCR. Un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, del 10 de febrero de 2017, recomendó quitárselo definitivamente por haber estado prófugo de la justicia.

Congreso confirma a Perú21 el pago de 150 galones de gasolina a Alberto Fujimori.

Sin embargo, en el caso de Fujimori, quien fue beneficiado con un indulto humanitario que no elimina su pena por los graves delitos que cometió —otorgado por Kuczynski—, y no ha pagado su reparación civil de más de S/57 millones, la referida oficina no ha informado a este medio cuál ha sido el área y el nombre de la autoridad que ha dado luz verde a dichos beneficios.

Fujimori solicitó al Congreso, en abril último, el pago de su pensión vitalicia amparándose en la Ley N°26519, que otorga este beneficio a exjefes de Estado, así como el pago de los vales de gasolina y de un asistente personal, invocando el cumplimiento del acuerdo de Mesa Directiva N°078-2016-2017/Mesa-CR.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi dijo a Perú21 que lo que ha hecho el Congreso con Fujimori es un acto irregular porque no puede resolverse, por partes, su pensión vitalicia, y en un acuerdo distinto, aprobarse otros derechos como exmandatario, porque se trata de un solo beneficio que le otorga la Ley 26519.

Sin embargo, consideró que dicha ley y el acuerdo N°078-2016-2017 de Mesa Directiva, que conceden otros beneficios a los expresidentes —vales de gasolina y asistente personal—, deben ser derogados para evitar el incumplimiento de dichas normativas, y el direccionamiento de estas por intereses políticos de turno, porque no habría transparencia en su otorgamiento.

SABÍA QUE

-Según la Ley 26519, no reciben pensión vitalicia los expresidentes con acusación constitucional del Congreso, salvo que una sentencia judicial los declare inocentes, hecho que no ha ocurrido con Fujimori.

-Cinco expresidentes reciben pensión vitalicia. Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Valentín Paniagua, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.

-“El Congreso tiene que dar todo, pensión, gasolina y asistente, pero no por partes; es algo irregular. Debe derogarse la ley”, dijo a Perú21 el constitucionalista Alejandro Rospigliosi.





VIDEO RECOMENDADO