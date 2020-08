El presidente de la Comisión de Ética, César Gonzales Tuanama, solicitó esta mañana la reconsideración de su voto que, la semana pasada, impidió abrir investigación a los 23 parlamentarios que cobraron el bono de instalación pese a residir en Lima y Callao. La moción, empero, fue rechazada por mayoría con tres votos en contra, dos a favor y una abstención.

Los legisladores que impidieron la posibilidad de que Gonzales cambie su voto fueron Tania Rodas (Alianza para el Progreso), Miguel Vivanco (Fuerza Popular) y Arón Espinoza (Podemos Perú).

El fujimorista fue el primer legislador que expresó su rechazo al pedido al sostener que el tema no figuraba en la agenda y que sería ilegal discutirlo en una sesión extraordinaria.

“No hay que tener miedo de dar un paso más, debemos ser una comisión diferente”, respondió el presidente de la comisión Gonzales.

Vivanco, sin embargo, insistió en su postura y a él se unió Arón Espinoza. “Lo que es correcto es correcto y lo que no es correcto no es correcto. No hay que perder el tiempo, hay otros temas que tocar como el faltamiento (sic) de respeto”, alegó el representante de Podemos Perú.

En la misma línea, Walter Rivera (Acción Popular) afirmó que el gasto de instalación está en el Reglamento del Congreso y no hay nada ilegal en que se haya cobrado y arremetió contra el presidente de la comisión: “Gonzales da a entender que está bajo presión de alguien”, arguyó.

