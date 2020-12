Las congresistas Cecilia García (Podemos Perú) y Martha Chávez (No Agrupados) se enfrascaron en una discusión durante el debate de la nueva Ley Agraria en el pleno virtual de este lunes 28.

Fue García quien cuestionó a Chávez, llamándola “defensora de empresas” y asegurando que el país y el propio Parlamento está dominado por la “política lobista” a través de “falsos discursos”.

“¿Se acuerdan de la ley de las AFP? ¿Recuerdan quién presentó el proyecto de ley a favor de las AFP, que hablaba el idioma de las AFP, defendía a las AFP y decía en un falso discurso que era la solución? Hoy es la misma persona que impulsa esta ley que quiere destrozar a los trabajadores”, expresó en alusión a Chávez.

García Rodríguez también cuestionó a la Comisión de Economía y la acusó de buscar imponer un dictamen que “busca destrozar al trabajador”. También advirtió que de aprobarse la propuesta, hará la “insurgencia” con los trabajadores agrarios.

“Esta ley ha venido amañada desde un inicio, no va a tener partida de nacimiento porque el lobby en este Congreso es tan grande que hoy viste camisa blanca, pero debajo de ella existe un demonio y un satanás que solo defenderá a la empresa y a los intereses, y todavía se hacen los ofendidos”, aseveró.

“Tomaremos las calles con ellos, haremos la insurgencia si es necesaria porque personalmente estoy cansada, absolutamente asqueada de lo que veo en el Congreso de la República y esta ley es una muestra de que el lobismo nos sigue gobernando”, agregó.

En respuesta, Martha Chávez hizo alusión a los dos documentos de identidad que posee Cecilia García y por los cuales fue denunciada ante la Comisión de Ética del Congreso. Asimismo, la exintegrante de Fuerza Popular pidió dejar de una vez de lado el populismo.

“Fui aludida por una persona que no sé si llama del modo como se llamaba el 2018 o 2020. El que no quiera ganar sueldo, lo puede donar o dejar de cobrar para que revierta al tesoro público. Basta de populismo, no estamos en chapemos a quién es más populista o mentiroso”, remarcó.

Congreso: Cecilia García sobre ley agraria