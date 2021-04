Edgar Alarcón (UPP) ganó unos días más para impedir que la denuncia constitucional interpuesta en su contra llegue al Ministerio Público. La sesión del Pleno que tenía programado debatir ayer el informe que recomienda acusarlo por presunto enriquecimiento ilícito fue pospuesta, nuevamente, hasta este viernes.

Esta vez no alegó que no fue notificado ni que debía cuidarse del COVID-19. Tal como informó Perú21, Alarcón arguyó que su abogado, Humberto Abanto, había renunciado a su defensa el martes pasado porque la sesión de ayer se cruzaba con unas diligencias judiciales que tenía.

“Me he quedado sin abogado defensor. No tengo abogado. Por ello pido a su despacho para que me otorguen un plazo razonable para la preparación de mi nuevo abogado y ejercer la defensa”, pidió Alarcón en la sesión del Pleno.

El excontralor aseguró que viene “haciendo las coordinaciones” con su nuevo abogado para entregarle el acervo documentario del caso y “no seguir dilatando” la denuncia.

El pedido fue aceptado por la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. “Le concederemos un plazo prudencial. Lo citamos para el viernes 16, para que pueda concurrir al Pleno con su nuevo abogado”, dijo Vásquez haciendo hincapié en que el congresista ya ha sido notificado.

“INDICIOS REVELADORES”

Momentos antes de que se suspenda la diligencia, la congresista Felicita Tocto (Descentralización Democrática) expuso el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda que el caso sea aprobado y derivado a la Fiscalía porque existen “indicios reveladores” de enriquecimiento ilícito.

Tocto explicó que producto del análisis de cinco peritajes del Ministerio Público se determinó que Alarcón registra un desbalance patrimonial por S/201,337.24 entre el 9 de junio de 2016 y 4 de julio de 2017, es decir, cuando fue contralor general de la República.

Por otro lado, uno de los peritajes fiscales practicados determinó también que entre 2007 y 2016, Alarcón registra un desbalance patrimonial de S/2′871,186.01.

DATOS:

- La denuncia que será debatida este viernes se inició en junio de 2020, cuando la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En caso de que el informe sea aprobado, será enviado a la Fiscalía.

- Edgar Alarcón tiene otras dos denuncias pendientes de resolver en la Subcomisión: una por peculado y otra por cohecho agravado.

