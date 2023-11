Las negociaciones que Jaime Villanueva, el defenestrado asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, realizó en el Parlamento para conseguir los votos que garanticen la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y la inhabilitación de Zoraida Ávalos para el ejercicio de la función pública —dos de los tres objetivos delineados por su jefa— rindieron, de lejos, sus frutos.

Los registros de las votaciones de ambos procesos confirman que los legisladores mencionados por Villanueva, en varias conversaciones sostenidas a través del WhatsApp con una persona no identificada, respaldaron con sus votos y en menos de un mes los requerimientos de la titular del Ministerio Público, quien es sindicada como la lideresa de una organización criminal.

Ocurrió primero el 17 de mayo. Entonces, salvo Patricia Chirinos, todos los congresistas citados en los chats por el otrora brazo derecho de Benavides avalaron a pie juntillas la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo. Lo hicieron los acciopopulistas Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi, Hilda Portero y Luis Aragón; al igual que sus excorreligionarios Ilich López y Edwin Martínez. A ellos se sumaron José Luna Gálvez (Podemos), César Revilla (Fuerza Popular) y los hermanos María y Luis Cordero Jon Tay.

Semanas después, el 21 de junio, la mayoría se inclinó también por la inhabilitación de Zoraida Ávalos. En este caso, sin embargo, hubo quienes como Luna que optó por no responder y Flores que se abstuvo. Pero al final el resultado fue el mismo: favorable para las pretensiones de Benavides que, según se conoce hoy por el Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), también buscaba sacar adelante el proceso sumario y la destitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Solo esto no se llegó a concretar, pero no gracias a los congresistas sino a una medida cautelar que ha dejado en suspenso su debate y aprobación en el Pleno.

Ayer, por lo pronto, parlamentarios aludidos en los chats desvirtuaron las versiones de una intromisión fiscal en sus votaciones. Uno de ellos fue Álex Paredes, exvocero del Bloque Magisterial. Por su parte, Waldemar Cerrón, de Perú Libre, quiso curarse en salud y aunque no es nombrado en los chats salió presuroso a aclarar que no conoce ni se reunió con Villanueva. No explicó, sin embargo, por qué el voto de su grupo, que fue en contra de la inhabilitación de Ávalos en la Comisión Permanente, cambió sustancialmente a nivel del Pleno donde la mitad de sus miembros aprobó su inhabilitación por 5 años.

Tenga en cuenta

La congresista Gladys Echaíz informó que se reunió en tres ocasiones con Jaime Villanueva, pero descartó haber participado en una presunta negociación de votos.

Explicó que los encuentros se llevaron a cabo a su solicitud “en momentos en que el país estaba convulsionado y yo tenía una información que se la di a la Policía y a la Fiscalía”.