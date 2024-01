Tras la difusión de unas fotografías en las que se le ve acompañada del exparlamentario Paul García, la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, confirmó que tiene una relación sentimental con el político con quién festejó el recibimiento del nuevo año en Nueva York, Estados Unidos.

“Es la única vez que voy a hablar sobre un tema personal. Es la primera vez que dan tanta importancia a un tema íntimo de una política. En efecto, él estuvo en Nueva York y yo también. Actualmente, somos pareja”, reconoció la parlamentaria por Avanza País quien, en octubre pasado, negó toda relación con Paul García luego que se desatara una polémica. Ello debido a que se descubrió que personas allegadas a él, entre ellas su hermana, estaban contratados en el despacho de la parlamentaria.

“Es una persona que llegó a mi vida en un momento muy difícil cuando falleció mi padre. Lo conocí aproximadamente hace unos 4 o 5 meses”, dijo entonces, y añadió que no es delito que haya contratado haya contratado a allegados a García que sumarían hasta ocho personas.

Esta vez, al ser puesta en evidencia, Amuruz recordó que hay una investigación por este caso abierta en el Ministerio Público y admitió que, tiempo atrás, sí le consultó a Paul García si conocía a personas idóneas y capacitadas que cumplan con los requisitos mínimos del Congreso para que puedan sumar en su gestión.

“El caso está en la Fiscalía, hay que respetar su competencia hoy por hoy. Yo siempre he dicho, hay que investigar. Se me cuestiona por supuesta negociación incompatible, yo me siento con toda la tranquilidad porque si no fuera así no diría que hoy mantengo una relación con él”, agregó la legisladora.

Además, fastidiada por las preguntas sobre el tema en Canal N, cuestionó la labor de la prensa. “Hago un llamado, todos los periodistas tienen que estar informados antes de estar de tú a tú con alguien porque no es por un tema que yo diga hoy que estoy en una relación, tengo todo el derecho de tener mi tiempo para decir si entablo una relación con alguien”, alegó.

“Hubiera querido hablar de otros temas, estamos en pleno Niño Global, (...) pero seguimos hablando de la relación de Rosselli, entiendo, es un morbo que vende, hay que respetar que está investigando en la Fiscalía”, acotó.

