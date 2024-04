El vocero, aquel que debería dar la cara por su bancada, no da la cara. Darwin Espinoza simplemente ha desaparecido. Desde que el último domingo se revelara que utilizaba recursos del Congreso para promover la inscripción de su partido, nada se sabe del también investigado por el caso ‘Los Niños’.

Lo que sí se conoció es que Acción Popular (AP) ha anunciado que procedió a abrir un proceso sumarísimo de expulsión contra su representante en el Congreso por traición, y que el pronunciamiento final sobre este caso no debe tardar más de dos semanas.

El partido de la lampa le abrió el expediente de oficio y este se acumulará en el proceso de expulsión que ya se le sigue por el caso ‘Los Niños’. Tras recibir la notificación que le envía la Secretaría Nacional de Disciplina, Espinoza tendrá tres días para presentar su descargo.

Mientras el portavoz de AP sigue no habido, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó ayer a la Fiscalía de la Nación que inicie investigación preliminar contra el parlamentario por los presuntos delitos de concusión y peculado de uso. En el Congreso, la denuncia de oficio contra Espinoza no pudo ingresar a la Comisión de Ética, pues esta no sesionó por falta de quorum.

El acciopopulista es acusado de utilizar durante el horario laboral del Congreso a trabajadores de su despacho en el recojo de firmas y de hacer uso de fondos del Parlamento para este fin.

Según el reportaje difundido por el programa Punto final, Espinoza solicitó en enero pasado 10,000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Congreso, las cuales utilizó para imprimir desde su oficina parlamentaria las fichas de afiliación de su partido Movimiento Regional Adelante Áncash.

Este diario intentó comunicarse con el legislador, pero no atendió a las llamadas. En su partido ya le pusieron la cruz. Para Juan Abad, secretario general de Acción Popular, Espinoza debería estar preso.

“Este es un delito muy grave contra todos los peruanos y el señor Espinoza debería estar preso hoy. Debería haber tenido una detención preliminar por peculado de uso, por usar el Congreso, que es de todos los peruanos”, dijo el dirigente, quien solicitó a la Fiscalía actuar de inmediato y solicitar la prisión, y a la Policía estar vigilante ante el riesgo de que su aún correligionario se fugue del país.

“Es vergonzoso. Estoy asqueada de lo que hace este sujeto, que sinceramente sigue manchando al partido. Este señor no tiene límites”, declaró María del Carmen Alva, quien se vio obligada a renunciar a la bancada acciopopulista por las denuncias en contra Espinoza y otros legisladores por el caso ‘Los Niños’.