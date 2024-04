Se mostró a favor del aumento a los ingresos mensuales de los 130 padres de la patria, y que se realizará con el dinero de todos los peruanos. El parlamentario de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, defendió el incremento de la asignación por representación congresal de S/7,617.20 a S/11,000, que reciben cada mes. Esto, después de que la mesa directiva del Legislativo decidiera aprobar dicha medida.

“La mesa directiva ha creído conveniente de que pueda, por lo menos, no estar tan rezagado el salario congresal, como acontece en estos momentos. Antes este era referenciable . Los vocales de la Corte Suprema tenían que ganar como el congresista. Los ministros, como el congresista. Ahora, el salario congresal, con tanta sindicación que se genera al Parlamento, se ha quedado rezagado (sin aumentar) desde la época de (el gobierno de Ollanta) Humala, quien le aumentó el doble a los ministros, y a los congresistas los dejó rezagados”, señaló el legislador a los medios de prensa.

En otro momento, le preguntaron si con ese engrosamiento del sueldo, este superaría los 20 mil, y tuvo contradicciones. ¿Por qué? Primero, señaló que “no” porque de los S/15,600 que reciben como salario cada mes, solo cobran como líquido S/10,200, con los descuentos.

No obstante, después reconoció que la asignación por representación es recibida aparte de los S/15,600, que perciben como sueldo (S/10,200 con descuentos). Por lo tanto, los ingresos de los parlamentarios, con los descuentos respectivos, ahora será más de S/26 mil.

PIDEN CONSENSO

La congresista Margot Palacios, de Perú Libre, señaló que, en la próxima Junta de Portavoces, pedirá que se revise la referida aprobación del incremento a la asignación por representación, y que todavía puede dejarse sin efecto.

El legislador de Alianza Para el Progreso (APP), Roberto Chiabra, propuso que de ahora en adelante una medida similar —que afecta el erario nacional— sea aprobada en el Pleno, para que reciba la luz verde o el rechazo de la mayoría.

“Hay decisiones de la mesa directiva que no las conocemos. Deberían cambiarse los procedimientos, y consultar con el Pleno. ¿Cuál es la razón del incremento? Y no comenzar a decir: Yo lo recibo, no lo recibo. Él es bueno, él es malo. Acá es bien sencillo: No darse. Y si se quiere dar, que se consulte a todos. Si los 130 votan en mayoría que quiere darse, nos callamos todos”, señaló.

La Mesa Directiva del Congreso, se recuerda, decidió incrementar los gastos de representación que tendrán los congresistas, según reveló el programa Punto Final. Es decir, de S/7,617, los parlamentarios ahora dispondrán de S/11,000 para los gastos en la semana de representación. Este aumento es paralelo al sueldo de S/15,600 que percibe cada parlamentario mes a mes.

El incremento asciende a S/ 3,383.

