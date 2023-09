A la lista de 11 congresistas viajeros se le sumaron Guillermo Bermejo Rojas (Cambio Democrático) y Kira Alcarraz Aguero (Podemos Perú). Ambos partieron ayer por la mañana por la ruta de Panamá y Turquía. Bermejo Rojas viajó pese a tener una investigación de la Fiscalía de la Nación por hechos vinculados al caso Los operadores de la Reconstrucción. Además, el ‘Che’ no es ajeno a las amistades eslavas. Bermejo se reunió con el militante ruso de la izquierda radical Denis Rogatyuk y el exmiembro del MRTA Martín Serna Ponce en México, durante un viaje sin autorización judicial a Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2022.

Las reacciones desde el Congreso no se han hecho esperar. La congresista de Renovación Popular Gladys Echaíz aseguró que el viaje a Rusia realizado por un grupo de al menos 13 legisladores de diversas bancadas, “es como tomar una posición” a favor de Rusia en el conflicto bélico de ese país con Ucrania. “Creo que los colegas no están siendo muy analíticos ni muy responsables en sus tomas de decisiones, porque se entusiasman en conocer otros países, pero no ven los efectos y consecuencias”, señaló la también exfiscal de la Nación.

En comunicación con Perú21, el congresista del mismo grupo parlamentario Jorge Montoya coincidió con Echaíz en que se puede interpretar que los congresistas viajeros han tomado una postura a favor de Rusia en la guerra que sostiene con Ucrania. “Esa es la impresión que da una visita de esa naturaleza —señaló Montoya—, y más aún que hayan aceptado que sea pagado por el Estado ruso. Más grave... Lo que están haciendo esos congresistas que han viajado a Rusia es olvidarse que viven en un país democrático”.

REGIONES Y VOTACIONES

Como se recuerda, el 1 de marzo de 2022, el Pleno del Congreso no admitió a debate la moción de rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania porque no alcanzó los votos requeridos. La entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, explicó a los medios que la moción obtuvo el respaldo de 54 votos a favor, 23 en contra y 26 abstenciones. Si se revisa la votación, hay contradicciones en algunos congresistas viajeros con respecto a la forma en que votaron y lo que hoy respaldan. Los apepistas Eduardo Salhuana (Madre de Dios) —quien fue de Izquierda unida en 1990— y Edith Julón (Cajamarca) votaron increíblemente a favor; las no agrupadas (ex Acción Popular) Silvia Monteza (Cajamarca) y Karol Paredes (San Martín), se abstuvieron: y Kira Alcarraz, de Podemos (ex Somos Perú), no respondió. Los que votaron en contra y se mantienen firme en su posición prorrusa fueron la perulibrista Elizabeth Taipe; los no agrupados (ex Perú Libre) Jaime Quito (Arequipa) y Silvana Robles (Junín); y del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina (Huánuco) y Segundo Quiroz (Cajamarca). Ese día estuvieron ausentes los perulibristas Kelly Portalatino (Áncash), Abel Reyes (Huánuco), y Guillermo Bermejo (Lima) de Cambio Democrático. Todos ellos están ahora comiendo caviar en Moscú. Valga precisar que, según Contraloría, en 2022, las 10 regiones con más corrupción fueron Áncash, Piura,Junín, Puno, Loreto y Lima.

CONDENA DIPLOMÁTICA

El exvicecanciller Hugo de Zela señaló que este viaje genera confusión, porque el Perú, en el exterior, debe pronunciarse con una sola voz. “Sería muy útil que la Presidencia del Congreso hiciera una precisión adicional. Estos señores no están representando el sentir del Congreso. Ellos están actuando, por así decirlo, a título personal. En el mundo hay una opinión ampliamente mayoritaria sobre la agresión que Rusia ha hecho a Ucrania. Esta es una posición del Perú que ha tenido un respaldo muy grande. El Perú está en una posición de deplorar y condenar la agresión que ha hecho Rusia a Ucrania. Un viaje como este no debería servir de pretexto para que se recojan apoyos a una agresión como la que ha cometido Rusia”, sostuvo de Zela.

UCRANIA Y EL OTRO VIAJE

“La Embajada de Ucrania condena enérgicamente la visita del grupo de congresistas del Perú a Rusia para participar en la conferencia parlamentaria ‘Rusia – América Latina’, a realizarse 30 de septiembre – 2 de octubre de 2023″, dijo la Embajada de Ucrania en el Perú en un enérgico comunicado. “Sobre el particular, hacemos de conocimiento a los y las congresistas de este grupo que el Perú desde el inicio condenó y rechazó la agresión rusa en varias ocasiones tanto a nivel internacional como a nivel bilateral”. Su indignación se explica porque el pasado 6 de septiembre el embajador Yuriy Polyukhovych se reunió con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a quien le agradeció por “condenar la agresión rusa” y apoyar la causa para “restaurar la paz en Ucrania, su integridad territorial y su soberanía”. Además, el diplomático dijo que “Ucrania espera ver a los delegados del Congreso del Perú en la Cumbre de la Plataforma de Crimea”, invitando a Soto a “la Segunda Cumbre Parlamentaria de la Plataforma Internacional de Crimea que se celebrará el próximo 24 de octubre en Praga”. Es de esperar que muchos de nuestros parlamentarios no querrán perderse ese próximo viaje.

El Dato

La Comisión de Ética verá el caso de oficio el lunes 2 de octubre para que se someta a votación si pasa a indagación.

El ex oficial mayor del Parlamento José Cevasco advirtió que el artículo 23 inciso F del reglamento del Congreso obliga a los congresistas a realizar semana de representación. “Si no pidieron licencia, habrían cometido una falta al reglamento”, dice. Además, reciben presupuesto.