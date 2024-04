Con un gabinete remozado —casi a la medida de varios partidos políticos representados en el Parlamento—, un discurso que tendrá como ejes centrales la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reactivación económica y una pesada mochila de cuestionamientos por el escándalo desatado por los costosos relojes marca Rolex de la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Gustavo Adrianzén, se presenta hoy ante el Pleno del Congreso de la República para exponer la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza del Legislativo.

A la luz de la incorporación de seis nuevos ministros —de los cuales por lo menos tres llevan camiseta partidaria de Alianza para el Progreso, Avanza País y Somos Perú—, y lo anticipado por algunos bloques tras sus reuniones con el primer ministro, la presentación del equipo que este lidera se llevaría a cabo sin mayores aspavientos.

CUESTIÓN DE SUBSISTENCIA

Y es que de las once bancadas, por lo menos siete le darían su respaldo al tercer gabinete de Dina Boluarte. Ellas son: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular (AP) y Somos Perú que representan 65 votos. Se sumarían legisladores no agrupados, exintegrantes de algunos grupos de derecha como AP, con quienes se lograría superar los 66 votos que —de acuerdo a la Constitución— requiere para subsistir el gabinete Adrianzén, que este sábado cumple su primer mes de vida.

Y es que el allanamiento a la vivienda de la jefa de Estado y a Palacio de Gobierno, y la reiterada renuencia de la mandataria a dar explicaciones claras sobre sus costosos relojes marca Rolex no parecen haber hecho mella en la conveniente afinidad de estos grupos con Boluarte, con la que garantizan su permanencia en el poder hasta el 28 de julio de 2026.

Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, las bancadas no se animaban a poner en blanco y negro ante la ciudadanía su postura frente al renovado equipo ministerial, y señalaron escuetamente que recién se reunirían hoy miércoles para tomar una decisión. “No tenemos ningún acuerdo, mañana temprano habrá una reunión de bancada para ver ciertos detalles (…), en lo personal creo que no hay ningún problema (en darle el voto de confianza)”, refirió el congresista José Williams de Avanza País.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, por su parte, sostuvo que los cambios ministeriales eran necesarios, pero también llamó la atención de que estos ponen en evidencia con quién hace alianzas el Gobierno. Sobre el voto de confianza respondió que “debemos darlo para garantizar la gobernabilidad”. “Estamos en una situación de crisis, hay ciertas consideraciones…”, prosiguió.

Desde Fuerza Popular, en tanto, fuentes de Perú21 indicaron que, como ya es habitual, el último lunes temprano se reunió el Comité Político a la espera de que se concreten los cambios ministeriales —lo que finalmente ocurriría horas después—. La medida, no obstante, no era un factor determinante para decidir su apoyo al Gobierno, aun cuando en tiendas naranjas han enfatizado que “vamos a escuchar a los ministros” para tomar una decisión. Pero sería más una respuesta protocolar. No hay ahí, señalaron las fuentes, intención alguna de sacarle tarjeta roja al gabinete.

Esa sería más bien la pretensión de las agrupaciones de izquierda: Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Perú Libre y Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Estas dos últimas, se recuerda, se negaron días atrás a reunirse con el titular de la PCM en el marco de la ronda de diálogo que este impulsó: hoy tampoco le darán el aval a su gestión.

Según un acuerdo del Consejo Directivo, el debate parlamentario sobre la política general de gobierno se prolongará tres horas. Previamente, el premier Gustavo Adrianzén delineará en sesenta minutos las políticas de gobierno que prevé implementar para atender las principales demandas de una población que ya desde antes de su presentación ante el Parlamento lo ha desaprobado en un 58%, según la última encuesta de Ipsos.

Sabía que

En casi 15 meses de gestión, la presidenta Dina Boluarte ha tenido tres gabinetes y un total de 51 ministros.

Tres de estos ministros han rotado entre carteras: Daniel Maurate que de Justicia pasó a Trabajo; Raúl Pérez-Reyes que estuvo en Producción y luego en el MTC y Alberto Otárola que fue de Defensa al premierato. La única que no ha sido removida desde el inicio es Hania Pérez de Cuéllar, allegada al hermanísimo Nicanor Boluarte.

