La Comisión de Educación del Congreso emitió un comunicado en el que aseguraban su compromiso para no otorgar segundas oportunidades a las universidades privadas no licenciadas por la Sunedu. Este oficio fue largamente debatido en la sesión de la semana pasada, pues, hubo congresistas de Acción Popular, Fuerza Popular, Unión por el Perú y Somos Perú que no estaban de acuerdo con incluir el punto cuatro.

“Expresamos de manera directa que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte no está de acuerdo con otorgar una segunda oportunidad a las universidades privadas que no lograron su licenciamiento”, se lee en el documento.

Asimismo, el comunicado suscrito por todos los miembros del grupo parlamentario señala que respaldan las acciones que viene desarrollando la Sunedu “sin dejar de ejercer las funciones que le son propias al Congreso de la República, en cuanto a su función de legislar, fiscalizar y representar”.

Comunicado de la Comisión de Educación del Congreso sobre la reforma universitaria y sistema educativo.

El presidente de la mencionada comisión, Luis Dioses, añadió que “es necesario que se agende un Pleno Educativo vista la cantidad de dictámenes que hay pendientes de debatir”.

“La presidenta del Congreso, como recién está asumiendo funciones tiene una agenda pendiente y asumido el compromiso conforme se disponga del tiempo agendar el Pleno Educativo que estamos solicitando y asimismo con carácter de prioridad la Ley de Moratoria (...). Es un tema pendiente desde el mes de junio que nosotros venimos insistiendo, por eso queremos exhortar a esta nueva Mesa Directiva para que agende estos temas tan importantes para la educación del país”, sostuvo Dioses.

Según el parlamentario, la comisión que preside no ha cometido “ningún obstruccionismo” y ha sido “un espacio de debate”.

“Hasta el momento no se ha acordado nada que vaya contra la reforma universitaria y no se ha publicado en absoluto nada que vaya a disminuir la autonomía de la Sunedu que hoy con este comunicado estamos respaldando”

