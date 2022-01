Con el voto de once representantes de seis bancadas políticas, la Comisión de Constitución del Congreso acordó insistir en el texto de la autógrafa de ley –aprobada por el Pleno el 16 de diciembre pasado– que precisa que toda reforma constitucional debe pasar por el tamiz del Poder Legislativo.

Con excepción de los congresistas de Perú Libre y Juntos por el Perú, los integrantes de Constitución desestimaron, por amplia mayoría, las observaciones planteadas por el Ejecutivo que, en la práctica, buscaban validar la propuesta oficialista de convocar a una Asamblea Constituyente en forma directa a través de un referéndum, lo que no contempla la Carta Magna de 1993.

Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, subrayó que la norma dará la “seguridad y estabilidad jurídica” que necesitan los peruanos “para ejercer con libertad sus derechos”, y aclaró que “de ninguna manera vulnera o recorta el derecho ciudadano al referéndum” como antojadizamente sostuvieron durante el debate los representantes de Perú Libre.

La parlamentaria de Fuerza Popular agregó que las observaciones del Ejecutivo evidenciaban dos cosas: “que el texto analizado por el Presidente es distinto al aprobado por el Parlamento, o simplemente se trata de una forzada interpretación sin sustento alguno”.

Alejandro Cavero, de Avanza País, indicó que la norma aprobada no le pone un “candado inamovible” a la reforma total de la Constitución, pero aclaró que ésta dependerá de la voluntad mayoritaria del pueblo.

Por su parte, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, criticó que haya quienes “de manera irresponsable engañan a la población” haciéndole creer que es posible modificar la Carta Magna en forma directa vía referéndum.

Sobre el mismo tema también se pronunció el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, quien subrayó que la norma es “legal y constitucional”. Recordó que el camino para una reforma parcial de la Constitución ya está establecido en la Carta Magna de 1993 y lo que hace la Comisión de Constitución es únicamente desarrollar sus alcances en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano.

“En ninguna parte de la Constitución se señala que se puede modificar el texto constitucional y menos crear una Asamblea Constituyente a través de un referéndum, eso no existe; es una obsesión de sectores como Perú Libre que no corresponden ni jurídicamente ni por el momento político actual. Los cambios no se hacen porque se desea o por una receta bolivariana sino porque todos coinciden en un momento constituyente”, subrayó.

A través de su cuenta de Twitter, en tanto, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, abonó a la versión oficialista de que la norma vulnera derechos ciudadanos. “El referéndum es un derecho fundamental de los ciudadanos para participar directamente, sin la intervención del Congreso, en la dación o reforma de la Constitución y la ley o formación de un acto administrativo. La democracia representativa no puede suprimir la democracia directa”, escribió. Sus argumentos, empero, fueron desvirtuados por legisladores de distintos bloques políticos.

SABÍA QUE

El dictamen aprobado ayer sería debatido por el Pleno del Congreso esta misma semana.

Su aprobación requiere el aval de no menos de 66 congresistas. En caso de ser aprobada, la ley será promulgada por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva.

