El ex presidente del Consejo de Ministros César Villanueva dijo no ver razones para que el Gobierno rehúya a tocar el tema de la educación como una "discusión política". Consideró que la educación "es una política y será siempre una política", en el país.

"Hablar de política es correcto. No veo por qué hay que rehuir el tema de la educación como discusión política, es una política y será siempre una política", sostuvo durante su intervención en el debate del pleno del Congreso tras la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo Medina.

Cabe destacar que el último domingo el presidente Martín Vizcarra pidió no politizar la educación en el país y consideró inadmisible que use el tema educativo como pretexto para atacar al Gobierno.

“Esa es la educación integral que proponemos y no queremos que se politice y se use la educación como pretexto para atacar al gobierno, eso es inadmisible porque se estaría usando a la educación con objetivos políticos y eso no lo vamos a aceptar”, aseguró.

En otro momento, el congresista de Alianza para el Progreso lamentó que la interpelación haya estado "llena de hipocresías" y consideró que se tienen que hacer consensos para mantener la política educativa "a largo plazo".

"Esta interpretación está llena de hipocresías y esas hipocresías tienen que salir a la luz para poderla ir discutiendo poco a poco y despejar las nubes que existen. Cuando yo digo hipocresías es porque en el fondo se sabe, no se puede ocultar una realidad de un Perú que todavía es machista en un alto porcentaje", señaló.

"Esperemos que el tema de Educación sea una cuestión tan permanente por un infinito de Gobiernos y eso requiere sinceramente consensos. Los consensos para políticas de largo plazo no son fáciles, siempre son complicadas", indicó.