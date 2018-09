César Villanueva dice que cuestión confianza es un compromiso de plazos

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, explicó que la cuestión de confianza planteada ante el Congreso de la República implica un compromiso de plazos, pero no una aprobación automática de los cuatro proyectos de reforma constitucional del sistema político y de justicia.

"Este es un pedido de confianza con compromiso de plazos de aprobación y de definición sobre la fecha en la cual se puede realizar el referéndum. Este es necesario para darle legitimidad a las reformas", sostuvo en entrevista al diario El Comercio, horas antes de su presentación ante el Congreso.



El jefe de Gabinete precisó que, de ser otorgada la cuestión de confianza, la aprobación de las reformas planteadas por el Ejecutivo no deberán pasar del 4 de octubre, fecha en la que vence el plazo ante el JNE para solicitar llevar a cabo el referéndum en diciembre, durante la segunda vuelta de las elecciones regionales.

"Si eso no se da, habiendo agotado todo, se volvería un Congreso increíble. Si este Congreso no cumple con lo que debe cumplir y no le interesan los problemas nacionales, hay que cerrarlo, pues", aseguró César Villanueva.

Asimismo, el primer ministro criticó que algunos miembros de Fuerza Popular hayan justificado la dilación en la aprobación de los proyectos de ley bajo el argumento de una necesaria evaluación que l leve tiempo por tratarse de una modificación constitucional.

"Eso no es exacto. Esas reformas que hablan sobre lucha contra la corrupción las tienen pensando hace años y no se atrevieron a hacer una reforma judicial. Lo mismo sucede con la reforma política", sostuvo.

César Villanueva indicó, en ese sentido, que el Parlamento demostró en los últimos días que sí podía actuar con mayor celeridad y espera que no mantengan una actitud de confrontación.

"Ha sido apatía, juego, y hasta ahora creen que pueden seguir en eso. Muchos esperan que el Tribunal Constitucional nos deje sin piso con el fallo sobre los cambios en la cuestión de confianza. Si ellos van a esos artilugios, será el suicidio político para el Congreso y la democracia", manifestó.

Asimismo, remarcó que dejará claro ante el Congreso que esta es la segunda cuestión de confianza que plantea el Ejecutivo durante este gobierno y utilizarán todos los recursos dispuestos por la constitución.

"Utilizaremos al máximo los recursos que permita la Constitución. Fuerza Popular, que se está quedando sola, no puede seguir jugando a la soberbia política por su número [de votos]. El presidente puede presentar dos gabinetes al día siguiente", dijo.