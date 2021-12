Para el excongresista César Combina, los allanamientos solicitados por el fiscal Richard Rojas en las casas del hacker que contrató Perú Libre para borrar cualquier evidencia son un claro golpe a la organización Los Dinámicos del Centro.

La Fiscalía ha podido corroborar que Perú Libre contrató a un informático para borrar evidencia. ¿Qué le parece esta denuncia difundida ayer en Perú21?

No hay crimen perfecto y no hay peruanos que aguanten. Es importantísima la investigación que ha mostrado el trabajo de la Fiscalía, de forma sigilosa y no cometiendo los errores que se cometieron al inicio con Los Dinámicos del Centro.

¿Cree que el hacker Juan Carlos Ocaña se ha convertido en una pieza clave en la investigación?

La Fiscalía ha obtenido el material de Juan Carlos Ocaña, el material que buscaba ser borrado por Vladimir Cerrón y la mafia de Perú Libre. Un grupo de criminales piensa que contratando los servicios de borrado de edición o de documentos digitales va a poder evadir a la justicia. Se confiaron en otra persona y al final les salió el tiro por la culata. Esta persona ha podido acceder a un grupo de carpetas que son las copias de las eliminaciones. Se le ha pagado con 40 mil soles para este fin, y no habría sido suficiente. Juan Carlos Ocaña está no habido, es una persona que está desaparecida y si no tuviera nada que temer, habría estado en su hogar dando la cara.

¿Qué otros delitos se evidencian con este accionar delictivo?

Ayuda a corroborar que se ha cometido la obstrucción a la justicia, que es un delito que viene cometiendo Vladimir Cerrón, pero también el mismo presidente Pedro Castillo para otros casos. Hay una constante en este delito. A mí me sorprende muchísimo que algunos políticos y opinólogos no se preocupen cuando un investigado por corrupción busca boicotear como sea una investigación fiscal.

¿Cree que el presidente podría estar involucrado en estas carpetas?

Todos los caminos van a Pedro Castillo. El mismo fiscal Vela dice que los fines de este dinero fueron la campaña presidencial y congresal. Y en ese contexto, Vladimir Cerrón contrata a un hacker para que elimine todo tipo de rastro que comprobaría el financiamiento ilegal de la campaña y el lavado de activos; claramente hay una alianza para librar al presidente Castillo.