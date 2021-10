El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, destacó que su agrupación política respalda a la gestión de Pedro Castillo, pero con la excepción de una eventual convocatoria para la Asamblea Constituyente, organismo que tiene como fin redactar una nueva Constitución.

“Tres veces he hablado con el presidente; se le dijo públicamente que tiene que mejorar su Gabinete. Y todas esas veces le hemos dicho que tiene apoyo en todo, menos en la Asamblea Constituyente, eso está clarísimo”, declaró Acuña Peralta en entrevista con El Comercio.

En esa línea, el ex gobernador regional de La Libertad consideró que una reforma a la Carta Magna debería ser hecha por el Congreso de la República y no impulsada desde el Gobierno. Además, César Acuña advirtió que no aprecia un alejamiento entre el sector radical de Perú Libre y Pedro Castillo tras la salida de Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Realmente no sabemos a dónde va, hay tanta incertidumbre, tanta incredulidad. No son sinceros, no son francos. Deben decirnos qué van a hacer. Además, el presidente tiene que saber que ha sido elegido para gobernar, no para legislar. Para legislar tenemos el Congreso de la República. Si hay que hacer una reforma a la Constitución, o no, aún es en ese Congreso”, expresó.

“No es necesaria una Asamblea Constituyente, hoy estamos en crisis. No puedo distraer los recursos de los peruanos en implementar una Asamblea Constituyente. Mientras la gente se muere, están pensando en la Asamblea Constituyente, eso se llama irresponsabilidad y nosotros no lo vamos a permitir. El Congreso, en temas fundamentales, se está uniendo, en buena hora. Lo que está haciendo el Congreso es defender la gobernabilidad, la democracia”, añadió.

Asimismo, el fundador de APP saludó la campaña promovida por el constitucionalista Lucas Ghersi, que busca la recolección de firmas para generar una iniciativa legislativa que prohíba la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

“Yo saludo la decisión de los jóvenes, independientemente de Lucas. Cuando estoy en el país yo viajo mucho al interior y encuentro a jóvenes en los aeropuertos viajando para sacar las firmas, defendiendo que no haya Asamblea Constituyente. Eso se llama defender el país”, aseveró.

Sin embargo, Acuña Peralta resaltó que Alianza para el Progreso no brinda apoyo económico o político a la empresa que busca frenar una nueva Constitución. “Nosotros, por ahora, no, creo que ahora nosotros tenemos que mantener la independencia como partido”, acotó.

