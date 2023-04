La Segunda Sala Constitucional de Lima notificó hoy la sentencia -dictada en última y definitiva instancia- que le da la razón al expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, en su demanda de habeas corpus contra el fiscal del equipo especial, José Domingo Pérez, y el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, Víctor Zúñiga Urday. Ya no es más investigado en el caso cocteles.

Para la defensa legal del empresario, se tuvo que recurrir a la justicia constitucional debido a que éste fue “víctima de una absurda e injusta acusación formulada por el fiscal Pérez”. La Sala Constitucional anuló la decisión judicial para que Briceño pase como investigado a la etapa de juicio oral.

Según la Fiscalía, el extitular de la Confiep “falseó balances y estados financieros, omitiendo señalar que los fondos de la campaña de promoción de la inversión privada II era para financiar la campaña (presidencial en el 2011) de Keiko Fujimori”.

Ricardo Briceño: "No tengo ninguna afinidad política ni ideológica con Fuerza Popular" (VIDEO)

Se imputó a Briceño por presuntamente haber engañado a dicho gremio y a los empresarios aportantes. El Ministerio Público lo acusó de “lavado de activos derivado de fraude en la administración de persona jurídica en agravio de la Confiep”.

Sin embargo, otra Fiscalía del distrito de La Victoria, que investigó a pedido del propio fiscal Pérez, determinó que no había ningún fraude, puesto que no se habían falseado balances ni desvío de fondos. Es decir, Briceño no engañó a la Confiep.

En consecuencia, se archivó el caso y la Confiep consintió la decisión. Además, emitió un comunicado público confirmando que jamás fue engañada por Briceño. Pero el fiscal José Domingo Pérez insistió en acusar al empresario a pesar no se hallaba algún delito fuente.

“Omitió pronunciarse sobre el archivo decretado por la Fiscalía de La Victoria, lo cual fue destacado por los jueces de la Segunda Sala Constitucional de Lima, Dres. Ricardo Vílchez Dávila, Eduardo Romero Roca y David Suárez Burgos, que le han ordenado al juez Zúñiga que cumpla con pronunciarse sobre tal archivo del delito fuente de supuesto fraude en la administración de persona jurídica en supuesto agravio de la Confiep”, señaló Luciano López Flores, abogado de Ricardo Briceño.

