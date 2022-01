El sociólogo y exministro del Interior Carlos Basombrío conoce bien a la Policía. Durante su gestión se fundó la Diviac, división que hoy está siendo desmantelada por atreverse a tocar a políticos inmersos en casos de corrupción, algunos de ellos hoy aliados del actual gobierno.

¿Cuál fue la necesidad que había en 2016 para crear la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac)?

Partimos desde el principio de fortalecer las unidades de investigación de élite de la Policía en el contexto de que había surgido una serie de delitos que se debían abordar desde el crimen organizado. Estos requerían una unidad policial libre de toda sospecha de corrupción, de filtración, que recibiera muy escrupulosamente los dineros de Inteligencia y que hiciera trabajos que no duran menos de dos meses. La Diviac empezó a dar resultados pronto con los megaoperativos y creo que fue un modelo de trabajo importante.

¿Y por qué ahora algunos actores del gobierno van contra la Diviac?

Lo que ha ocurrido ahora es una desgracia para el país. Le están quitando recursos y personal a la Policía de élite. En el campo de los delitos que investigan está la corrupción y muchos operativos han tenido a la Diviac como protagonista. De allí viene el resentimiento de gente poderosa que quiere que esto no continúe: Los Dinámicos del Centro, Los Cuellos Blancos del Puerto. Se ha sacado a la capitana que investigaba a un poderoso congresista de la República (José Luna Gálvez), como lo reveló Perú21.

¿El jefe de la Policía, Javier Gallardo, actúa por desconocimiento?

Lo que está haciendo el comandante general Javier Gallardo es una barbaridad, pero no creo que sea fruto del desconocimiento. Es una decisión muy peligrosa que compromete al Ejecutivo porque este general tiene una relación particular con el presidente de la República pasando por encima del ministro del Interior.

¿A quién obedece Gallardo?

No lo sabemos, pero sí sabemos que Gallardo sabe perfectamente qué es la Diviac y qué investigaciones están haciendo. El ministro le ha explicado al presidente lo que significa la Diviac y el presidente no ha apoyado al ministro.

Pero el presidente aún no decide si apoya a Guillén o se decanta por Gallardo.

No es casual que el presidente Castillo actúe de esa manera. Él toma indecisiones, no decisiones. Esta crisis viene desde la etapa de pases al retiro. Gallardo quería enviar al retiro al jefe de la Dircote. Es sospechoso que un gobierno que tiene tan malos pergaminos en relación a sus vínculos con organizaciones terroristas, justo quiera dar de baja al jefe de la Dircote, que es uno de los que más conoce sobre esto. Lo cierto es que el presidente no le ha dado la confianza a su ministro. Si nombra a un ministro, debe confiar en él. Guillén ha aceptado esta realidad, personalmente yo hubiera renunciado. Si Castillo no confía en su ministro, que busque otro. Guillén no tendría por qué asumir los pasivos y andar rogando al presidente para que la Diviac no sea desmantelada.

¿Y cómo podría estar el ánimo de la Policía?

Esto es un efecto en cascada. Los generales piden coroneles y oficiales para trabajar. Incluso hay generales que no saben si hay un cargo para ellos. Es como que en una empresa que tiene 17 gerencias hayan contratado 25 gerentes. Quedan ocho colgados. La Policía tiene a su ministro enfrentado con el director general. Tiene al presidente que no termina por decidirse por uno u otro. Es una situación en donde ninguno está pensando en la seguridad ciudadana.

Le pregunto por un tema que conoce. En una entrevista el presidente Pedro Castillo aceptó que perteneció al Conare, pero dijo que no sabía del Movadef. ¿Qué opina?

Es imposible que Castillo no haya aceptado que era parte del Conare. Lo que es impresionante es que responda que no sabía lo que era el Movadef. ¿En qué país vive?, si trabajaba con ellos... Todas sus respuestas fueron genéricas, y a estas alturas no puede estar diciendo generalidades. No hay nada más Castillo de lo que había antes.

¿Y qué conclusión saca de todas las respuestas del presidente?

La entrevista es muy decepcionante. Ha ratificado lo que es y no hay una discusión de políticas públicas. Todo lo que dice es ‘yo soy pobre y por eso me quieren dañar’, y eso es mentira. Es una coartada para desconocer las deficiencias de su gobierno por los hechos de corrupción.

¿Qué le avizora al gobierno para este 2022?

Hay cambios sustantivos respecto a 2021. El primero es que todo el proyecto radical que venía detrás se ha caído. Pero no porque no era cierto, sino porque sus protagonistas se han mostrado incompetentes y están marcados por temas de corrupción. Si el proyecto bolivariano alguna vez pudo darse, ahora ya no. El otro cambio es respecto a la capacidad de Castillo de solucionar la crisis política de diciembre. Se reunió con periodistas, fuerzas políticas y gremios empresariales, y a todos les dijo que iba a hacer un nuevo gabinete con otro perfil. No pudo hacerlo o no sabe cómo hacerlo.

Y las visitas a Sarratea.

Ya no puede hablar de lucha contra la corrupción después de lo de la calle Sarratea, el puente Tarata III y con los contratos de Petroperú. Son cosas que lo complican demasiado y nunca ha dado una aclaración al respecto. Trabajar para el pueblo tiene que concretarse en políticas. Solo hay una cosa que rescatar, que es la vacunación, pero para eso no hubiéramos cambiado de gobierno, sino solo de ministro de Salud.

TENGA EN CUENTA

“Este Congreso no es mejor que los anteriores. Están en agendas poco santas como retroceder con la reforma universitaria, hay una tolerancia con el mundo ilegal del transporte y hay una agenda que coincide con el Ejecutivo al darle más plazo a la minería ilegal”, dice el sociólogo.

Carlos Basombrío fue ministro del Interior de julio de 2016 a diciembre de 2017.