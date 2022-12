Carlos Basombrío no se anima a pronosticar los resultados de la votación de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo porque, advierte, cada congresista actúa de acuerdo a un juego individual. Sobre los votos de Perú Libre, el exministro del Interior no descarta que estos sean “negociados” entre el mandatario y el líder de la agrupación del lápiz.

¿Cómo interpreta la votación para la admisión a debate de la tercera moción de vacancia? Se alcanzaron 73 votos, 14 menos de los 87 que se necesitarían para concretar la destitución.

La vacancia es una medida que se puede aplicar las veces que sean necesarias, eso tiene también implicancias políticas, esta no es la única vez que se puede hacer o la última. Ahora tiene 73 (votos). Si se va a llegar a los 87 o no, es todo un misterio. Recuerden que el Congreso es muy fraccionado, no solo hay 13 bancadas y no agrupados, sino que cada congresista, en casi todos los partidos, juega un juego propio y no hay forma de garantizar cómo van a votar, ni para Castillo ni para el Congreso. Es una situación que dependerá del momento en que se vote, qué haya pasado en los días previos, es todavía un escenario abierto. Cabe la posibilidad de que no se llegue a los votos, pero que aumenten en relación a la vez anterior, lo que coloca al presidente en una situación cada vez más frágil.

¿Cuál cree que será el accionar del gobierno en estos días previos a la votación?

Hay negociaciones por lo bajo, etc., pero tampoco Castillo se puede confiar mucho, porque, a la hora de la verdad, otros factores pueden ser los que definan el voto. Mientras la amenaza de vacancia esté presente, van a decir que son dialogantes, que respetan todo, que nunca han querido cerrar el Congreso. Luego se abre de nuevo el escenario porque Castillo necesita cerrar el Congreso. No es que lo quiera hacer por razones de gobernabilidad, esas son falsedades. Lo necesita porque su estabilidad está en riesgo con el Congreso. Hay una investigación muy grave en el Ministerio Público que lo señala como jefe de una organización criminal y él tiene el riesgo permanente de que lo vaquen.

¿Es Vladimir Cerrón un factor determinante en esta votación? Parlamentarios de Perú Libre votaron esta vez a favor.

(Cerrón) sabe el poder que tienen sus votos, no sé si los pueda controlar tan fácilmente porque a los que están en el Congreso así les diga: “Inmólense y retírense del Congreso”, ni su hermano le haría caso, pero es un arma de negociación con Castillo. ¿Qué cosas puede querer de Castillo? Es difícil saber, pero en esta etapa Castillo le va a ofrecer lo que quiera, sus votos son importantes.

Pero la “lealtad” de esos congresistas no está garantizada…

Si ellos perciben que el riesgo de cierre del Congreso es muy grande, votarán por la vacancia. Eso puede ocurrir.

¿Cómo ve la designación de Betssy Chávez como primera ministra?

Es la continuidad de la estrategia de Aníbal Torres, que era y sigue siendo forzar la disolución rápida del Congreso. Torres no se ha ido, es asesor de la PCM, uno de los puestos más altos del Estado con S/25 mil de sueldo, por cierto; es una de las personas importantes junto con Guillermo Bermejo, que mantiene un perfil bajo (…). Aníbal Torres es muy importante porque es él quien ha diseñado todo esto.

En ese contexto, ¿cabe una recomendación de tregua y diálogo como la que ha formulado el Grupo de Alto Nivel de la OEA?

Es un informe bochornoso porque la palabra corrupción no aparece. Lo más importante lo están omitiendo y eso es intencional. En segundo lugar, dice que no hay problema de amenaza a la libertad de prensa, sino que hay demasiada libertad de prensa y finalmente Castillo queda mal parado porque ya no ha podido tener el atrevimiento de retomar la razón por la que han venido; el supuesto golpe de Estado ya no lo mencionan. Es un informe que avergüenza a quienes lo han redactado.

¿Cuál es su opinión sobre los dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución? Uno de ellos establece la posibilidad de un adelanto de elecciones. ¿Sería esa la salida más conveniente si no prospera la vacancia?

Es muy poco probable que tenga los votos (en el Pleno) (...). Sigue siendo una posibilidad aunque remota de que esto se apruebe, pero esa también es otra amenaza a Castillo, que no quiere irse en julio de 2023; quiere quedarse por lo menos hasta 2026, si no es más…

¿Y eso abona más al interés que tiene él de cerrar el Congreso?

Por supuesto. Castillo acaba de convocar a un grupo de trabajadores de Essalud, muy pocos; de una institución donde trabajan decenas de miles de personas han escogido a los que le siguen la comparsa. Ahí decían: “Cierre del Congreso, cierre del Congreso”, y ellos (los del Ejecutivo), que supuestamente dicen que ya no están en eso, están asintiendo. ¿Cómo creerles?

Tenga en cuenta

Carlos Basombrío ha sido ministro del Interior y también viceministro en el mismo sector. Tiene varios libros y ensayos publicados sobre derechos humanos, democracia, relaciones cívico-militares, seguridad ciudadana, entre otros.

“Betssy Chávez quiere sintonizar con el informe de la OEA, llama a un diálogo político como si el problema en el Perú fuera de dos sectores políticos que no se entienden. Hoy en día el problema principal de la permanencia de Castillo es por corrupción, porque la Fiscalía lo acusa de delitos gravísimos”, acotó.