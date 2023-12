Al término de una agitada semana política, el congresista Carlos Anderson confirma que en nuestro país la realidad supera a la ficción. Afirma que tras la intentona golpista de Pedro Castillo y el primer año de gobierno de Dina Boluarte, espera que la ciudadanía haya aprendido que no puede seguir votando con el hígado y advierte, con desánimo, que en la política peruana “desafortunadamente no hay buenos”. “Aquí todo es una pelea de malos, cada quien está buscando su mejor posicionamiento, su tajada más grande de poder”, sostiene.

A un año del fallido golpe de Pedro Castillo, ¿qué hemos aprendido los peruanos?

Lo primero, que la realidad supera la ficción. Lo que hemos vivido en los últimos dos años es más fascinante y con más vueltas de tuerca que Juego de Tronos y otras series muy famosas de Netflix, ¿no? Con el señor Castillo ha sido no solamente una traición a quienes votaron por él, que no lo hicieron, creo yo, votando por un manejo infantil y medio criminal de la cosa pública con un nivel de inoperancia terrible... Yo espero que hayamos aprendido que no podemos seguir votando con el hígado, que tenemos que empezar a utilizar el cerebro, el estómago y otras razones de carácter más real que emocional. En segundo lugar, la señora Boluarte, desafortunadamente, desaprovechó la oportunidad de convertirse en el gobierno de transición que hubiera podido ser muy exitoso si hubiera puesto un calendario electoral razonable, si hubiera escogido realmente a los mejores y no hubiera generado la incertidumbre que hoy en día todavía vivimos. Otra cosa que deberíamos haber aprendido es que en política en el Perú, desafortunadamente, no hay buenos, o sea, aquí todo es una pelea de malos, cada quien está buscando su mejor posicionamiento, su tajada más grande de poder.

A la luz de lo ocurrido esta semana en el país, con hechos que han involucrado a instituciones como el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Congreso, ¿qué tan dañada está la institucionalidad en nuestro país?

La verdad es que la institucionalidad en el Perú está en un estado crítico, está en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) con dificultades para respirar, porque no importa la institución de la que estés hablando, la Policía, el Congreso, el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las universidades, etcétera, todas las instituciones fundamentales de la República están manchadas por corrupción y por impunidad. Entonces, la institucionalidad, en lugar de ser un aliciente para el crecimiento del desarrollo del país, se ha convertido en un peso muerto, y la verdad es que no creo que podamos durar mucho tiempo. Por eso es que yo he hecho un llamado que reafirmo ahora para que la señora Boluarte apriete el botón rojo y diga: “yo me voy, lanzo un proceso de elecciones generales”, de manera que el país se dé a sí mismo una oportunidad de encontrar una salida porque lo que tenemos hoy en día, este statu quo de instituciones con comportamientos mafiosos y donde priman la viveza y la impunidad, no es sostenible para ninguna democracia. Así que nada, ojalá que me escuche.

¿Usted cree que eso sea factible cuando tiene, de alguna manera, el respaldo del Congreso de la República que tampoco está dispuesto a ir a unas elecciones generales anticipadas?

Una cosa es lo que yo creo que se debe hacer y otra cosa es lo que yo creo que va a pasar. Conociendo los intereses de muchos de mis colegas del Congreso de carácter económico, de supervivencia, de mantener un pedazo de poder, es evidente que ellos no tienen ningún interés en que las cosas cambien, por el contrario, por eso es que han empujado una bicameralidad que viene con trampa porque está muy bien, genial, que tengamos un Senado que pueda darle un poco de razonabilidad a la generación de leyes, pero no, pues, que un Congreso como este, con todas las críticas justificadas que se le hacen —porque los ‘mochasueldos’, el supuesto violador, el prófugo de la justicia no los ha inventado la prensa, son realidades— pretenda dar una bicameralidad donde los mismos congresistas de este Parlamento 2021-26 tengan la posibilidad de buscar una elección a través del Senado. Parece realmente poco ético y de muy mal gusto legislar a nombre propio.

Esta semana el Congreso volverá a tocar el tema de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Hay una reconsideración pendiente para formar una comisión para investigarlos, pero se ha presentado también una moción que plantea su remoción. ¿Es posible echarse abajo a toda la cabeza de una institución sin una investigación previa?

Esta crisis —a mí me gusta el ajedrez— es como que cada quien está moviendo sus piezas y a veces te comes unas cuantas piezas, te compras otras, sacrificas algunas, etcétera. Estamos realmente ante una guerra intestina en el Ministerio Público donde sinceramente es muy difícil saber quién es quién. Yo ya dije que no hay bueno, ni malo, todos son malos, habría que ver cuál es el menos malo. Lo que me parece desatinado y ahonda esta crisis institucional es el hecho de que hay mucha animadversión ideológica (…) No me sorprende que vuelvan a ir por este intento, yo voté en contra anteriormente y lo volveré a hacer, no porque crea que los de la JNJ son intocables o santos, sino porque no creo que esta sea la forma de fortalecer la institucionalidad, reemplazando a quienes tienen una determinada visión, sacándolos porque no me gusta esa teoría o ideología y poniendo a los que sí están de acuerdo conmigo.

Tenga en cuenta

Carlos Anderson fue elegido congresista por Podemos Perú, pero renunció a la bancada en marzo de 2022 por la cercanía de ese grupo con el Gobierno y se mantiene como no agrupado.

“Desde ese momento estoy cumpliendo un papel no muy agradable, pero necesario. He sido y sigo siendo crítico de aquello que hay que criticar, sobre todo en el caso del Congreso porque estoy convencido de su importancia como uno de los actores principales de una democracia”, dice.

