La inmovilización social obligatoria dispuesta por el Gobierno por el alarmante incremento de casos de coronavirus en nuestro país no eximirá a los candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República, quienes no podrán realizar actividades proselitistas de manera presencial quedando estas circunscritas al ámbito virtual.

Fue la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien precisó que los aspirantes presidenciales y congresales “no podrán hacer campaña presencial en zonas de riesgo extremo”, lo que comprende Lima Metropolitana, Lima Regiones, Callao, Áncash, Ica, Pasco, Apurímac, Huánuco, Junín y Huancavelica. El Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, publicado ayer, sin embargo, precisa que está “prohibido (...) todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas”, por lo que se entiende que la disposición tiene alcance nacional.

La premier, además, reiteró que el Ejecutivo afina los protocolos sanitarios para la campaña electoral y que estos se presentarán en los próximos días.

SUSPENSIÓN PERMANENTE

El presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral, Julio Silva, declaró a Perú21 que la suspensión de actividades proselitistas no debería aplicarse únicamente entre el 1 y el 15 de febrero – período en el que regirá nuevamente la cuarentena–, sino que debería extenderse hasta el mismo día de los comicios, es decir, el domingo 11 de abril.

“No debería haber campaña presencial, sobre todo viendo las últimas presentaciones de los candidatos. Las personas se aglomeran, no respetan el distanciamiento ni usan adecuadamente las mascarillas. En medio de una segunda ola sería contraproducente levantar la restricción después de 15 días”, manifestó.

Y es que, efectivamente, en las últimas semanas no han sido pocos los candidatos que han hecho tabla rasa de la norma y han propiciado aglomeraciones sin respeto a ningún protocolo de seguridad sanitaria. Lo hizo el aspirante presidencial de APP César Acuña, y también el de Somos Perú, Daniel Salaverry, quien no dudó en comer del mismo plato con su cabeza de lista al Congreso Martín Vizcarra. Sí, el mismo que cuando fue presidente tenía como lema “porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora”.

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales Fernando Tuesta señaló que la “campaña presencial en pandemia debe suprimirse absolutamente” y, eventualmente, solo darse paso a caravanas de autos. “La campaña electoral debe prohibirse, no hay más. Ya varios candidatos contrajeron el virus y no sabemos cuántas personas también lo hicieron por exposición en esas actividades”, apuntó.

DATOS:

- El experto en materia electoral Julio Silva precisó que el Ejecutivo debería establecer la obligatoriedad de que la votación, el domingo 11 de abril, se realice en horario escalonado, de acuerdo al último dígito del DNI del elector.

- Según ha informado el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no hay un marco legal que le permita aplicar esta medida, por lo que, dijo, hará una campaña de sensibilización para que los ciudadanos acojan la propuesta.

