Tendrá que retornar a su país. La canciller Ana Cecilia Gervasi confirmó ayer que Lidia Patty Mullisaca “ejerció funciones” como cónsul de Bolivia en Puno, desde el 1 de junio hasta la fecha, sin contar con el exequátur o credencial emitida por Torre Tagle —tal como lo reveló Perú21—, y precisó que, debido a ello, al constituir “una transgresión” a la Convención de Viena, pidió el retiro de su designación en el cargo.

Explicó que el 6 de junio último, por los actos cometidos por Patty Mullisaca, comunicó a la Embajada de Bolivia “que dicha funcionaria no podía ejercer funciones consulares” —como lo ha venido haciendo hasta hoy— debido a que su designación “no había sido admitida” por nuestro gobierno “a través de la expedición del exequátur correspondiente”.

“La realización de funciones consulares —dijo la canciller— por el jefe de una oficina consular que no ha sido admitido como tal, por el Estado receptor, constituye una transgresión de normas de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963″.

Compartimos la presentación de la Canciller Ana Cecilia Gervasi en la Comisión de RREE del @congresoperu, en la que destacó las principales acciones, logros y objetivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 👉🏽 https://t.co/7X4agnQvoS pic.twitter.com/dteGyIhja1 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 13, 2023

Debido a la actuación de la enviada boliviana, la ministra señaló que “en la fecha” se convocó al representante diplomático en Bolivia, que sería su embajador en el Perú, “a efectos de que retire esa designación dado que la misma no es aceptable para el Perú”.

Este medio pudo confirmar que ayer, antes de las 11:00 de la mañana, hora en que llegó la canciller Gervasi al Parlamento a la Comisión de Relaciones Exteriores, un representante diplomático de la delegación boliviana fue convocado a Torre Tagle. En esa reunión, le dijeron que no le iban a dar la credencial a Patty, tal como informó la canciller.

BOLIVIA RECHAZA DECISIÓN

La viceministra de Gestión Consular de la Cancillería de Bolivia, Eva Chuquimia, dijo que su país “no comparte la decisión de la Cancillería de Perú” de negar la acreditación a Patty, y añadió que están analizando la información que le ha proporcionado su embajada en Lima “y el contexto” de lo ocurrido.

(1/2) No compartimos la decisión de la Cancillería del Perú, en relación a la acreditación de la hermana Lidia Patty, designada como Cónsul de Bolivia en Puno. Tampoco estamos de acuerdo con comentarios y expresiones inapropiadas que se han vertido. — Eva Chuquimia (@eva_chuquimia) June 13, 2023

Chuquimia no dijo las acciones que tomará su ministerio, pero precisó que “actuará siempre en el marco del derecho internacional”.

La política boliviana Lidia Patty señaló a Perú21 que acatará lo que decidan su país y Perú con respecto a la decisión de no entregarle el exequátur o su admisión para que pueda ejercer su cargo.

“Espero que entre gobiernos den una solución, y lo que diga mi país, yo voy a obedecer, ¿no?”, dijo.

Al ser consultada si va a pedir a su Cancillería apelar la decisión tomada por Gervasi o poner resistencia para no irse, respondió: “No, respeto la soberanía de cada país. Si ellos (Torre Tagle) no están de acuerdo con mi persona, dejo en manos de los diplomáticos que solucionen, y me voy a abstener, nada más”.

DESDE EL 31 DE MAYO

En su exposición de ayer en la Comisión de RR.EE., la canciller confirmó que Patty se encontraba despachando como cónsul de su país en Puno desde el 1 de junio, tal como este diario lo reveló en su edición de ayer.

No obstante, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentra desde un día antes en nuestro país, hecho que se confirma con su movimiento migratorio. El documento corrobora que la todavía funcionaria de la Cancillería de Bolivia ingresó al país con el pasaporte consignado con la serie DE01367, que es un pasaporte diplomático, y lo hizo por el puesto fronterizo de Desaguadero.

ENTRÓ POR LA PUERTA FALSA. Ingresó a Perú el 31 de mayo.

Fuentes periodísticas consultadas en Puno señalan que ayer se realizaron actividades protocolares por la celebración del ‘Año Nuevo Andino’ en las que se esperaba la participación de Patty, pero no acudió; en lugar de ella lo hizo un representante del consulado.

¿QUIÉN ES LIDIA PATTY?

Según la diputada boliviana Luciana Campero, Patty iba a implementar el proyecto separatista ‘Runasur’ en Puno, que impulsa Evo Morales.

El pasado 9 de enero, el Gobierno de Perú prohibió el ingreso de Morales al país junto a otros ocho ciudadanos bolivianos, a los que acusó de haber efectuado “actividades de índole política proselitistas” que afectaron la “seguridad nacional”, por haber respaldado repetidas veces las protestas antigubernamentales.

El Congreso también lo declaró persona no grata “por su constante injerencia en la política nacional”, mientras que la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra la seguridad nacional, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional.

Morales aseguró en mayo que la “derecha boliviana y peruana” buscan detenerlo y perseguirlo para “ocultar masacres” en Perú y calificó al gobierno de Boluarte de “ilegítimo”.

El expresidente mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en el sur del país, durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), para llevar adelante el proyecto separatista Runasur, la plataforma internacional de movimientos indígenas para crear la ‘Nación Aimara’.

Actualmente, es investigado en la Fiscalía de Puno, junto al exgobernador Germán Alejo y el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por atentar contra la seguridad nacional.

SABÍA QUE

-En el 2020, Patty denunció por terrorismo a la expresidenta boliviana Jeanine Añez.

-En marzo de 2021 dictaron detención preventiva a Añez, acusada de dar golpe de Estado a Evo Morales.

-El abogado de Añez, Alain de Canedo, dijo que la exdiputada fue utilizada por Morales para esa denuncia.

-Patty negó a Perú21 que Morales la haya utilizado.

-“Esta Cancillería comunicó a la Embajada de Bolivia, el 6 de junio, que (Patty) no podía ejercer funciones consulares “, confirmó la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi.

-No compartimos la decisión de la Cancillería de Perú en relación a la acreditación de Lidia Patty”, dijo —en su cuenta de Twitter— la viceministra de Gestión Consular de la Cancillería de Bolivia, Eva Chuquimia.

-“Lidia Patty seguramente va (a Puno) para llevar adelante el proyecto Runasur, y organizar sectores sociales”, señaló a Perú21 la diputada boliviana Luciana Campero. (12/06/2023)

-“Si la aceptación o exequátur no se ha dado (para Patty), simplemente no es cónsul, y la pueden expulsar”, aseguró a Perú21TV el exministro de la Presidencia de Bolivia y abogado, Carlos Sánchez Bersain.

-13 días tiene Lidia Patty en el Perú. Venía ejerciendo de manera ilegal el cargo de cónsul de Bolivia en Puno, pues no tenía credencial.