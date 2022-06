Se siente inmune a la justicia y se burla de todos. Así lo demostró ayer el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien utilizó sus redes sociales para alentar a la selección de fútbol previo al encuentro por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. Fue una publicación que deja mal parada a la Policía Nacional, que en teoría trata de dar con su paradero desde el 28 de marzo pasado, pero que hasta el momento no ha tenido ningún resultado.

La actividad en Twitter del ex hombre de confianza del presidente Pedro Castillo no ha cesado a pesar de que desde hace 77 días es buscado por las autoridades al ser sindicado de integrar una organización criminal que se repartió obras públicas desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Vamos, muchachos. Estamos a un paso de lograr la clasificación al Mundial Qatar 2022. Venceremos con garra y corazón al equipo de Australia en el repechaje”, tuiteó Pacheco en su plataforma desde donde incluso antes envió un mensaje por el Día de la Madre. El exsecretario se encuentra muy cómodo en la clandestinidad.

A todas luces, Pacheco se sabe protegido, anotó el exministro del Interior Carlos Basombrío. “Se siente muy seguro. Presumo que Bruno Pacheco se siente protegido”, expresó Basombrío a Perú21.

En esa línea, Fernando Rospigliosi, extitular del Mininter, apuntó que lo hecho por Pacheco “es una burla a todos los peruanos”.

“La burla es principalmente a la ciudadanía, no a las autoridades, porque las autoridades serían cómplices de su fuga. Ahora él hace alarde en redes sociales como diciendo: ‘Miren, he cometido delitos, me he fugado y estoy impune’”, aseveró Rospigliosi en diálogo con este diario.

Los exministros Rubén Vargas y Remigio Hernani coincidieron en que Bruno Pacheco se considera inescrutable debido a su relación con los altos funcionarios del Gobierno.

“Se siente todopoderoso e impune porque sabe que no le pasará nada. Porque sabe que tiene muchos amigos y paisanos en el poder”, indicó Vargas.

“No solo Pacheco, sino también los sobrinos y Juan Silva están a buen recaudo, como ellos mismos lo han dicho. No están prófugos, sino a buen recaudo. Y tienen el desparpajo de alentar a la selección. Es una burla para toda la ciudadanía y más para la Policía”, concluyó, a su turno, Hernani.

Cambios en la Dirin

El último fin de semana, el mandatario Pedro Castillo y el ministro del Interior, Dimitri Senmache, reasignaron a 20 generales de la Policía Nacional.

Estos cambios fueron cuestionados por Remigio Hernani. “Senmache es un pelele que está ahí puesto porque tiene ansias de poder. No tiene merecimiento para ser ministro, pero el Gobierno lo utiliza”, sostuvo.

Entre los cambios figura el general PNP Roger Pérez Figueroa (ver página 5), quien pasó de dirigir el Frente Policial Apurímac a encabezar la Dirección de Inteligencia (Dirin).

Fue precisamente esta dirección policial la que recibió la orden de la Fiscalía para aplicar la medida especial de videovigilancia y otras acciones para monitorear cada uno de los movimientos del exministro de Transportes Juan Silva, quien finalmente eludió las disposiciones y pasó a la clandestinidad.

No obstante, las acciones del nuevo jefe de la Dirin fueron puestas en duda por los exministros del Interior.

Para Fernando Rospigliosi, el arribo del general PNP Roger Pérez no cambiará el panorama. “Considero que sería más de lo mismo”, señaló.

Asimismo, Rubén Vargas mencionó que es el Ejecutivo, con Pedro Castillo al frente, el principal opositor a que las investigaciones fiscales continúen su proceso.

“El principal obstáculo para las investigaciones en los casos de corrupción denunciados viene desde el Gobierno”, resaltó.

Carlos Basombrío recordó que el nuevo titular de la Dirin declaró ante el Ministerio Público, en febrero pasado, por las denuncias sobre presuntos pagos de sobornos en el último proceso de ascensos para el grado de general.

Pedirán rastrear tuit

El congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular), integrante de la Comisión de Fiscalización, adelantó a este diario que hoy se evaluará si presentan una solicitud a la Policía para que rastreen el origen del tuit de Bruno Pacheco.

“La comisión debería pedir a la Policía que revise o trate de rastrear desde dónde fue hecha esta publicación”, manifestó.

El parlamentario aclaró que el grupo de trabajo indaga sobre el caso Sarratea y se tendría que analizar si pueden requerir a la PNP que informe qué acciones están realizando para ubicar al exsecretario presidencial.

“Espero que la Policía haya detectado, con las herramientas que deben de tener, de dónde fue publicado este tuit y así tener una pista de dónde se encuentra este prófugo de la justicia”, expresó.

Bruno Pacheco fue parte del círculo íntimo del presidente y fue señalado como parte de la presunta red criminal que se instaló en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para dirigir obras públicas a cambio de jugosos beneficios.

TE PUEDE INTERESAR:

Rubén Vargas habla sobre responsabilidades en fuga del amigo de Pedro Castillo Conversamos con el exministro del Interior, Rubén Vargas, sobre la fuga del exministro Juan Silva.