A salvo. Un primer grupo de 25 peruanos, que fue rescatado de los bombardeos de la guerra, llegó a nuestra capital, procedente de Israel, en compañía de la presidenta Dina Boluarte. El resto de 17 compatriotas que salió en el vuelo de rescate de Tel Aviv se quedó en Roma, Italia, por decisión propia.

Como se recuerda, quedaban 42 connacionales varados después de producirse los ataques del grupo terrorista palestino Hamás en territorio israelí. Otro grupo considerable ya había salido por sus propios medios ante la inacción del gobierno de Dina Boluarte.

“Estamos acá, contentos, felices, porque hemos sacado de la zona de peligro a nuestros compatriotas; están acá. Ayer han llegado (de Tel Aviv, Israel) a Roma (Italia) 42, y con nosotros han viajado 25 en el avión presidencial. En esa coordinación bilateral con el hermano país de Ecuador, están llegando también, a Quito, 52 de nuestros compatriotas. Ellos son residentes en Israel”, señaló la presidenta Boluarte.

Ante una pregunta de por qué el gobierno peruano tardó en la ayuda, Boluarte se justificó en que, a nivel logístico, sí hubo una reacción inmediata con alimentación y hospedaje a los peruanos afectados a través de la embajada. “A veces se especula y critica sin antes verificar”, dijo y explicó que los charters privados no tenían autorización. No quiso aceptar que no envió el avión presidencial por priorizar su viaje a Europa.

Miguel Ángel Chamorro Bolaños, uno de los 25 peruanos repatriados, se mostró emocionado y agradeció al embajador en Israel, Manuel Cacho-Sousa, y a la presidenta Dina Boluarte. Exigió un reconocimiento especial al diplomático.

La jefa de Estado anunció, además, la compra de dos aviones Boeing para hacer puentes humanitarios y rescatar a connacionales en situaciones similares en caso de que ocurra otro incidente similar.

-La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre Margit Shnaider, la peruana secuestrada con su familia por el grupo terrorista Hamás.

-La jefa de Estado dijo que el embajador Manuel Cacho-Sousa está en coordinación con Israel para su rescate y repatriación.





