Durante su intervención en el Pleno por el debate del Presupuesto 2022, el congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) cuestionó las críticas de la oposición a las investigaciones que se siguen a allegados al gobierno del presidente Pedro Castillo. El parlamentario hizo referencia al caso del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, investigado por la Fiscalía por las presuntas presiones para los asensos en las Fuerzas Armadas; y aseguró que “hay que tener cierta autoridad moral para exigir cosas en este país”.

“La Fiscalía tiene que hacer su trabajo, nadie lo niega. Sobre el secretario de Palacio de Gobierno, que ya no trabaja (ahí), desde aquí instamos a la Fiscalía que haga su trabajo”, indicó Bermejo y agregó que en el caso de Pacheco “no han encontrado a nadie repartiendo plata en la salita del SIN”.

El parlamentario de Perú Libre también indicó que “aquí se ha permitido el ingreso de la Fiscalía a Palacio de Gobierno, aquí no se han inventado fiscales para entrar a la casa de Vladimiro Montesinos y robarse los videos de la corrupción, como hicieron en los 90 para, demostrar el nexo entre el narcotráfico y el fujimorismo. Cuando Montesinos le cobraba cupos a los narcotraficantes en este país, así que hay que tener cierta autoridad moral para exigir cosas en este país”.

En su intento de acallar las críticas de la oposición, Bermejo dijo que “deberíamos exigirles lo mismo a los que están al frente (en referencia a la bancada de Fuerza Popular) que nos digan dónde están las cuentas secretas de Vladimiro Montesinos, deberíamos pedirles que nos digan dónde está todo el dinero que Alberto Fujimori le robó al país”.

“Desde aquí nosotros también exigimos a la Fiscalía que actúe y que se llegue al final, que investigue, que averigüe”, resaltó Bermejo y exigió a la oposición que “no pidan hacer lo que ustedes hacían en los 90 que es manejar el ministerio público como si fuera una chanchería, de poner fiscales con nombre y apellido para ver casos de manera puntual, eso no va a pasar en esta democracia, que la fiscalía actúe como tiene que actuar, pero no utilicen para politizar un tema que está en investigación y, como les reitero, si quieren tener un poquito de autoridad moral, díganle a todos sus presidiarios que digan donde está el dinero que le robaron al Perú”