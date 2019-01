Asesor de Pedro Chávarry: "Respeto la decisión judicial de allanamiento"

La noche del viernes 4 de enero, el fiscal José Domingo Pérez llegó a la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay para allanar las oficinas de uno de los asesores del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Las pesquisas policiales informaban que Manuel Duarte Castro, coordinador Parlamentario y asesor del gabinete de asesores del Ministerio Público, utilizaba dos oficinas. Sin embargo, el fiscal Pérez y los agentes policiales se llevaron una gran sorpresa cuando encontraron que las oficinas identificadas estaban siendo usadas por otras personas. Una tercera puerta tenía impregnada una tarjeta de presentación que indicaba que Duarte despachaba allí.

La orden de allanamiento, emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, era precisa: solo se podía ingresar a la tercera y cuarta oficina del extremo sur del piso noveno. La diligencia se suspendió a la espera de una nueva orden que le permita al fiscal Pérez acceder a la misteriosa oficina con la tarjeta de presentación.

Perú21 se comunicó con el asesor Manuel Duarte quien señala que "respeta la decisión judicial, pero que no la comparte". A continuación su posición.

¿Las oficinas que indican la resolución judicial eran de usted?

Es inadmisible que una persona como yo tenga dos oficinas. Para allanar un domicilio se tiene que hacer la precisión exacta, sino se estaría incurriendo en un delito de violación de domicilio. El fiscal no ha tenido la información correcta o ha sido una decisión apresurada. Ha sorprendido al juez Concepción Carhuancho y ha obtenido esta resolución judicial. José Domingo Pérez se ha equivocado.

¿Cuál es su oficina?

Yo no tenía oficina porque mi labor la desarrollo en el Parlamento trabajando proyectos de ley de interés del Ministerio Público. Pero me dieron una oficina de manera provisional en donde puse mi tarjeta en la puerta hace 2 meses. Me dieron esa oficina de manera provisional. Yo puse mi tarjeta allí para que me puedan identificar. Había personas que venían a buscarme y no sabían dónde encontrarme.

(Perú21) (Perú21)

¿Cómo es que usted llega con Pedro Chávarry?

​Tengo más de 20 años en el Congreso. En junio suspenden al congresista Bienvenido Ramírez con quien venía trabajando. Al asumir Chávarry, el coordinador Parlamentario de la gestión del fiscal Pablo Sánchez renunció. Entonces presenté mi curriculum a Pedro Chávarry y le solicité una audiencia. Me recibió le presenté un proyecto para crear la primera escuela de peritos forenses del Ministerio Público, le gustó la idea. Después me llamó el secretario general para una entrevista y me dijo que había sido elegido para ocupar el cargo de coordinador parlamentario. Y así fue como en agosto del 2018, Pedro Chávarry le comunicó a Daniel Salaverry que había sido elegido para representar en el Congreso al Ministerio Público no a Pedro Chávarry, sino a la institución.

¿La investigación tiene como hipótesis que Fuerza Popular lo recomendó?

​Toda mi vida he asesorado a congresistas de oposición a Fuerza Popular. Esa bancada no me mira bien. Chávarry dice que personas de la actual administración del Congreso me recomendaron, yo pienso que es la gerencia de recursos humanos del Poder Legislativo.

En cualquier momento se allanará su oficina...

​Mi oficina es la que tiene la tarjeta con chinches hace dos meses. Yo la puse ahí porque habían personas que me venían a dejar los periódicos del día y otras cosas. Respeto la decisión de allanamiento, pero no la comparto.

La información de la Fiscalía es que esa tarjeta no estaba ahí por lo menos hasta el 30 de noviembre...

​Error pues. El personal de seguridad puede decir lo contrario. Todas las puertas decían gabinete de asesores. Lo más práctico era poner la tarjeta en la puerta.

¿Estará presente en la nueva diligencia de allanamiento?

Sí, para que se respete el debido proceso y la legalidad de las cosas. En mi oficina solo tengo libros, un manual de derecho parlamentario, resoluciones propias de la función. No sé que más puedan encontrar. Si el juez lo ha autorizado, que cumplan con la resolución. El fiscal tiene que limitarse a lo que dice la resolución.

¿Qué hará ahora?

​Mi labor siempre ha sido de oposición de Fuerza Popular, tanto así que trabajé hasta lo último con el congresista Bienvenido Ramírez. Mañana tomaré una decisión. En estas condiciones uno no puede trabajar. Este tipo de perturbaciones no me permiten sacar adelante mis objetivos profesionales. Con dignidad uno tiene que saber afrontar las cosas y tomar una decisión acertada. No me voy a prestar para ser parte de una teoría que no existe. Si por mi país me tengo que hacer a un costado para que este tema se dilucide, enhorabuena.

