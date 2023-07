El parlamentario fujimorista, Arturo Alegría, propone una lista para la Mesa Directiva y sugiere que la presidenta haga un mea culpa en su mensaje de 28 de julio.

Fuerza Popular insistirá con la primera vicepresidencia. ¿Van a ofrecerle a la izquierda la segunda o la tercera?

Yo creo que la izquierda estaría yendo a la tercera vicepresidencia. Va por ahí encaminado el tema. A nosotros nos interesa continuar en el espacio en donde estamos. Habrá una reunión definitiva el martes 18 de julio.

¿Quién presidiría la Mesa Directiva, APP? Usted dijo que había un riesgo en tener un presidente de izquierda.

Yo creo que APP va a presidir o va a intentar presidir la Mesa Directiva. Mira, más allá de que haya tenido el respaldo de algunos bloques de derecha, la presidenta Dina Boluarte representa a la izquierda peruana. Ella representa a Perú Libre. Y si la izquierda no la reconoce o no pacta con ella, pues eso es parte de lo que siempre hemos visto en la izquierda. Por eso existe un gran riesgo en que la izquierda domine no solo la Presidencia de la República sino también el Congreso. Eso haría más difícil el contrapeso. No olvidemos que el Congreso ha sido la mayor barrera para que se instaure una Asamblea Constituyente. Un presidente de izquierda pondría en riesgo el equilibrio social y económico que tenemos en el país.

¿Y para la segunda?

Y en la segunda podríamos tener a alguien de Avanza País o Renovación Popular. Aunque no sé si vayan a querer continuar. Esa sería más o menos la fórmula.

Eduardo Salhuana suena fuerte en APP. Lady Camones se habría ganado anticuerpos por presidir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Suena fuerte pero la bancada aún no ha oficializado su postura. Yo aprecio y respeto mucho a Lady Camones, pero ese trabajo loable no ha tenido mayor resultado y ha generado muchas enemistades.

Entiendo que hay decepción con José Williams, al punto que no le darían la Comisión de Relaciones Exteriores como es tradición con los ex presidentes.

Más allá de decepciones o no, es fácil ser general después de la guerra. Más aún con un general como Williams. Le ha tocado una escena complicada. Tal vez no ha sido el mejor político para manejar la Mesa Directiva. Ha tratado estos diálogos y acuerdos democráticos, pero tal vez por tiempo y problemas de coordinación no se han dado.

Tras la respuesta de Waldemar Cerrón, ¿sienten que la de Perú Libre fue una estrategia para ‘quemarlos’?

Lo que pasa en Perú Libre es que tienen muchos frentes internos. La izquierda nunca se logra unificar porque entre los mismos no logran un acuerdo. Tienen una especie de liderazgo de Vladimir Cerrón, pero en general tienen dentro posiciones muy distintas. Cuando uno habla como vocero político de una bancada, se supone que habla en nombre de todos. Uno no espera que haya que coordinar con 129 más. Pero como entre ellos no se ponen de acuerdo, no tienen palabra. Lo mismo pasa en el Bloque Magisterial. Hablas con Álex Paredes, pero luego ves que el otro congresista no se habla con él.

La mitosis era común en la izquierda. Pero ahora también en la derecha.

Es difícil hablar de partidos políticos propiamente dichos. Fuerza Popular y APP. Pero Acción Popular ya no es un partido, no tiene estructura orgánica.

Es la Semana de Representación. ¿Cómo ve el panorama de la Toma de Lima?

Vengo justamente de las regiones. Y no es lo mismo que a inicios del año. La Toma de Lima va a ser un fracaso. Van a ser manotazos de ahogado. El tema agrícola está muy complicado. La gente quiere trabajar.

¿Qué espera del mensaje de 28 de julio?

Esperemos que la presidenta haga un mea culpa, como dijo la lideresa de mi partido. No se ve una respuesta rápida frente al inminente Fenómeno del Niño. No hay una estrategia de ejecución de obras rápidas para hacer defensas ribereñas, por ejemplo. Y habría que concretar cambios en el gabinete. Energía y Minas, Interior, Defensa, Agricultura. Y ese premio consuelo de Essalud para la ex ministra de Salud, francamente…

Como miembro titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, advirtió del riesgo de eliminar la obligación del contraste en medidores de energía eléctrica.

La preocupación es por un informe técnico que propone eliminar la obligación de realizar contraste a los medidores electrónicos. Hay que tener mucho cuidado. Estamos a la expectativa de cuál será la decisión que tome el regulador, que es Osinergmin. En el Perú hay 8 millones de usuarios de energía eléctrica. Eliminar el contraste de medidores puede ocasionar que no puedan detectarse fallas. Y el afectado será el usuario.

¿El riesgo es que la empresa sea juez y parte?

La medición debe hacerse por órganos independientes acreditados en Inacal, ajenos a la empresa que presta el servicio público. No olvidemos que tres de los actuales presidentes de organismos reguladores (Osinergmin, Sunass y Osiptel) fueron designados por el golpista Pedro Castillo con el refrendo de Aníbal Torres. Es una tarea pendiente que estas designaciones se investiguen, porque en las demás ya sabemos que no fueron nada claras. Castillo destruyó la administración pública con funcionarios que no eran idóneos para el cargo.