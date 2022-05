El diálogo con las comunidades de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, fracasó por segunda vez en el intento del gobierno por solucionar el conflicto de Las Bambas .

Los representantes del Ejecutivo recibieron los reclamos de las comunidades por las expresiones del primer ministro Aníbal Torres, quien hace una semana los calificó de secuestradores. En ese sentido, exigieron su presencia para que se disculpe.

Al respecto, el especialista en temas mineros, Anthony Laub, aseguró que el nuevo intento de diálogo entre el gobierno y la comunidad de Fuerabamba tiene como objetivo “mecer” a los comuneros. Laub consideró que el Gobierno no tiene “ningún interés en resolver los problemas mineros”.

“Yo creo que (...) los están meciendo, en buen peruano. Efectivamente mandan a funcionarios de mando medio alto, pero no está yendo quien se había comprometido originalmente a ir a resolver el problema, que era el primer ministro. [...] No tienen ningún interés en resolver los problemas mineros, no tienen ningún interés en resolver Las Bambas, como no tuvieron ningún interés en que se resuelva Cuajone”, manifestó Laub

El especialista consideró que lo que se busca es ¨implosionar¨ el Estado y así tener la excusa para culpar al modelo económico y propiciar la Asamblea Constituyente que se pretende convocar para el cambio de Constitución.

“La realidad nos está indicando claramente cuál es la ruta que están siguiendo; es azuzar los conflictos sociales, hacer el teatro de que van y quieren dialogar, para al final termiar echándole la culpa de la ¨no solución¨ de los problemas al modelo, a los empresarios, a los ricos, a los monopolios. [...] Lo que quieren hacer es dinamitar el Estado desde dentro. Lo quieren implosionar. Lo que quieren hacer es que el Estado se caiga, se derrumbe, y una vez que ocurre ello, salir a decir que es culpa del modelo y de la Constitución”.

VIDEO RECOMENDADO

En esta edición de Código Dinero, Cristian Arens, nos brinda tres consejos para poder salir de una crisis y como podemos aprovecharla a nuestro favor.