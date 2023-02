Para el exprocurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, lo que busca el expremier Aníbal Torres es victimizarse en las apariciones en la casa de estudios de la UNMSM, haciendo una distorsión antojadiza de la realidad sobre el golpe de Estado que hizo Pedro Castillo.









“La visión y narración de Torres es bastante sesgada e irreal de lo que sucedió. Todos los peruanos vimos el mensaje a la Nación y fuimos testigos de cómo el expresidente dio un golpe de Estado, anunció el cierre del Congreso y ordenó a las FF.AA. y a la PNP que intervenga el Parlamento, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Que esto no se haya materializado, porque finalmente la PNP y las FF.AA. no ejecutaron la orden ilegal e inconstitucional no quiere decir que no se haya cometido delito. Hay que tener en cuenta que el presidente fue detenido en flagrante delito. Fue sometido a proceso y eso fue ratificado en el Congreso. El premier señala hechos falsos, ni siquiera se puede decir que respondería a un criterio jurídico equivocado, sino que simple y llanamente son versiones que no se condicen con la realidad”, indicó.





Sobre si la Fiscalía puede solicitar una prisión preventiva en su contra dijo lo siguiente:

“Yo lo veo difícil hay que tener en cuenta que él está con mandato de comparecencia simple, no tiene reglas de conducta, no estamos ante un supuesto de incumplimiento como una obligación legal que se fija a los imputados. Él está realizando activismo político, en el cual recurre a la mentira, pero esto no da lugar a que se revoque la comparecencia por una de prisión. No debemos descartar que el expremier está embarcado para promover esto; que le dicten una orden de captura para presentarse después como un perseguido político. No olvidemos que al inicio se declaró en rebeldía, pero después se puso a derecho cuando le cambiaron la orden. Esto, sirve más que nada para que la Fiscalía puede fijar la conducta en el curso de la investigación preparatoria. La Fiscalía debe reunir estas declaraciones que evidencia una falta de arrepentimiento, y que, en caso de dictarse sentencia, ésta sea pena efectiva”, concluyó.