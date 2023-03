No descarta ser, en el futuro, jefe de Estado. El expremier Aníbal Torres aseguró hoy que no descarta postular a la Presidencia de la República, pero explicó que “eso no se decide rápidamente” porque “hay que pensarlo, evaluarlo muy bien”, y precisó que “no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino”.

En el portal La Línea, en un programa conducido por la exministra de la Mujer de su gabinete, Anahí Durand, Torres al ser consultado si es que va a postular a la Presidencia, dijo que su postulación se lo piden sectores del norte, sur, centro y oriente, aunque reconoció que “no son todos”, pero precisó que “estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población”.

“Si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos para trabajar juntos y es posible que vayamos a una candidatura (a la Presidencia del Perú), pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo y evaluarlo muy bien, pero repito no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino”, dijo.

En otro momento de la entrevista, señaló que tiene que dar la vida “por ellos”, en referencia a quienes le piden ser candidato presidencial. “Tenemos que ser un Perú grande con todos los recursos que tiene nuestra patria para que esos recursos sirvan para beneficiar no a unos cuantos, sino a muchos”.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la semana pasada un informe que concluye que la expremier Betssy Chávez junto al expresidente Pedro Castillo y su exasesor Aníbal Torres “habrían acordado” disolver el Congreso e implementar un régimen de excepción.