Al final, la verdad siempre se llega a saber. El expremier del gobierno golpista de Pedro Castillo, Aníbal Torres, escribió hoy en su cuenta de X (exTwitter) que no recuerda el nombre del jefe del grupo terrorista Sendero Luminoso que controlaba la universidad San Marcos con el que se reunió, en el año 1991, para que los subversivos —que tenían tomada a la fuerza la sede estudiantil— le dejen trabajar, a cambio de hacer un pacto con ellos: sacar un comunicado contra las Fuerzas Armadas, en vez de denunciarlos a la Policía, sin importarle que los senderistas mataban diariamente a peruanos indefensos, derribaban torres de alta tensión para dejar sin luz a los hogares y volaban coches bombas.

Sin embargo, en caso Torres sea investigado por la Fiscalía Antiterrorismo, como es la petición de algunos expertos consultados por Perú21, tendrá que refrescar su memoria, y estará obligado a hacer el esfuerzo para revelar la identidad de ese jefe de Sendero con el que se reunió, y que hoy señala que desconoce, porque podría estar encubriendo al terrorismo.

Ante la difamación de un sujeto que trabaja para el medio de comunicación de propiedad (actualmente) de la familia del delincuente convicto y confeso, cabecilla del "Club de la Construcción", de una pseudo periodista acostumbrada a tergiversar a conveniencia las declaraciones,… — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) January 5, 2024

Este es el post que escribió el expremier Aníbal Torres, en su cuenta de X, en el que no se arrepiente de haber pactado con Sendero Luminoso.

“En 1991 me vi obligado a hablar con el jefe de sendero de San Marcos, cuyo nombre no recuerdo. Como no le gustó que realicemos obras en beneficio de la facultad, dijo que lo hacíamos con dinero de Fujimori, le contesté que no, que era el dinero que antes ellos se robaban y que no permitimos más con la creación de la caja única. Dijo que me dejaban trabajar y que me pronuncie contra los abusos a los estudiantes”, es un extracto del post que redactó Torres, en el que, como señalamos anteriormente, dice que no recuerda el nombre del terrorista con el que llegó a un acuerdo para que lo dejen trabajar.

Perú21 publicó hoy un informe que recoge las recomendaciones del congresista y exministro del Interior Fernando Rospigliosi; el exjefe de la Dircote, general en retiro José Baella; y el exmiembro del GEIN José Luis Gil, quienes consideraron que las declaraciones del expremier Aníbal Torres, divulgadas en la cuenta del medio alternativo Rimac Llaqta en Facebook —en las que acepta haber colaborado con Sendero Luminoso cuando era decano de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1991-1994)— podrían servir como elemento probatorio para que la Fiscalía o la Procuraduría Antiterrorismo lo denuncien por cualquiera de estos tres delitos: apología, colaboración o encubrimiento al terrorismo.

