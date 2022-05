Por segundo día consecutivo, el primer ministro Aníbal Torres acudió al Palacio Legislativo. Esta vez fue convocado como testigo por la Comisión de Fiscalización. Allí reconoció que se reunió con el exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco cuando este ya era investigado por el hallazgo fiscal de US$20 mil de su propiedad en uno de los baños de Palacio de Gobierno.

Como en la víspera, el jefe del gabinete tampoco salió bien librado de este trámite. Por el contrario, tras su participación, el presidente del grupo de trabajo, Héctor Ventura, anticipó que se evaluará pasarlo a la condición de investigado. Y es que, lejos de disipar las dudas congresales, Torres cayó en contradicciones, acusó a los parlamentarios de imaginarse algunos hechos y pretendió cubrir al presidente arguyendo que este no sabía de su encuentro con Pacheco. “No sé si se está enterando hoy”, alegó.

CONTRADICCIONES

En su intervención, Torres dio más detalles de su reunión con el prófugo Pacheco. Dijo que fue una mujer –a quien no identificó– la que lo citó a una calle de San Borja; que acudió en un auto de la empresa de sus hijos –uno de los cuales fue con él al encuentro– y no en carro oficial y sin personal de seguridad.

“Se me presentó la ocasión de conversar con él, yo era ministro de Justicia, quería saber qué ha sucedido, porque tener US$20 mil en el baño ya era sospechoso”, comentó inicialmente, e incluso señaló que si el origen del dinero hubiera sido ilícito, y no procedente de un banco como le dijo Pacheco, él habría renunciado al cargo. Lo curioso es que solo minutos después –tras ser cuestionado por algunos congresistas por las características del encuentro– se rectificó y manifestó que la entrevista con el exsecretario de Castillo no la tuvo como ministro, sino como persona natural, atribuyéndose una curiosa capacidad de desdoblamiento.

Inclusive, dijo que en esa misma condición le respondía a la comisión.

Torres, además, intentó desvirtuar lo dicho por Karelim López de que le ofreció ayuda a Pacheco para que abandone el país. “Yo no tenía ningún poder para sacarlo del país”, indicó, al tiempo de señalar que a su acusadora solo la conoce a través de los medios.

En otro momento, consultado sobre las denuncias de que opera una mafia en el MTC, admitió que no ha tomado acciones en ese sector. “Soy abogado, no actúo sobre la base de presunciones, sino de hechos y pruebas”, se justificó.

Sabía que

La Comisión de Fiscalización acordó ayer no remitir al presidente de la República, Pedro Castillo, el pliego de preguntas sobre sus reuniones clandestinas en una vivienda del pasaje Sarratea, la intromisión en los ascensos en las Fuerzas Armadas, las licitaciones en el Ministerio de Transportes, etc.

La decisión se tomó luego de que el primer ministro declarara ante ese grupo de trabajo que Castillo no iba a Sarratea como mandatario, sino como ciudadano.

