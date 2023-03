El exmandatario Alejandro Toledo, acusado en Perú de recibir US$35 millones en coimas, demandó al Departamento de Estado de Estados Unidos por aprobar su extradición sin cumplir “el debido proceso”.

Su denuncia comprende además a la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, quien fue la que firmó la aprobación de la repatriación el 21 de febrero del 2023.

Toledo presentó el recurso ante la Corte de Columbia a través de los abogados David Bowker y Kelsey Quigley; no recurrió a los tribunales de California, jurisdicción en la que vive y donde se mantienen sus procesos penales.

En su escrito del 7 de marzo, al que accedió Perú21, la defensa indica que el Departamento de Estado tomó la decisión desconociendo que había un proceso judicial en marcha que no ha concluido.

“El Departamento de Estado dice en su carta del 21 de febrero que revisó todo el material que recibió y que derivó a la subsecretaria de Estado para una decisión. Recibir y revisar el material no es un “proceso” que vaya acorde a la Quinta Enmienda. Más importante, el Departamento no desclasificó materiales para el Dr Toledo o sus asesores; no hubo reuniones con el Dr. Toledo o sus asesores, a pesar de los reiterados pedidos; No se revelaron los hechos, premisas, posiciones, políticas u otros fundamentos para esta decisión, mucho menos permitieron al Dr. Toledo o sus asesores una oportunidad para ser escuchados”, señala.

Por esa razón, los abogados del exjefe de Estado pidieron a la Corte de Columbia que emita una resolución en la que indique que el gobierno ha violado los derechos de Toledo; que se le entregue toda la documentación que sustentó la decisión de extraditarlo; y que se le otorgue al expresidente la oportunidad de ser escuchado.

A nivel judicial hay un pronunciamiento clase que se debe resolver: suspender el proceso de extradición hasta que el juez de California Thomas Hixson decida si ordena la prisión preventiva del exlíder de Perú Posible para no ser internado en un penal.

Este es el escrito firmado por la subsecretaria Wendy Sherman que aprueba la extradición de Alejandro Toledo.

