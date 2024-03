Un giro ha dado la historia del audio que incriminaría al primer ministro, Alberto Otárola, con un aparente intercambio de favores para que su pareja sentimental, Yaziré Pinedo, obtenga jugosos contratos en el Estado.

La propia Pinedo ofreció una entrevista en Canal N en la que aseguró que el audio difundido la noche del domingo 3 de marzo en Panorama fue manipulado y es parte de una estrategia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República Dina Boluarte, y el exmandatario Martín Vizcarra, para deponer a Otárola del cargo y colocar un premier afín a sus intereses.

“Reconozco mi voz, reconozco la voz del señor Alberto Otárola, pero no puedo acpetar que digan que el audio es actual como si él me hubiera dado trabajo a mí. No voy a aceptar, niego rotundamente que sea verdadero. Es un audio falso, está recontra editado y es un video que dura un promedio de 15 minutos. Yo tengo el video, sí, se lo puedo mostrar. Es de enero del 2021″, manifestó Pinedo tras asegurar que sí mantuvo una relación sentimental con Otárola por un lapso de una semana.

Además, dijo que cuando Otárola le solicita el CV este no ostentaba ningún cargo público y que le pidió ese documento porque ella quería trabajar en el sector privado. “Yo quería trabajar en el sector privado, en temas administrativos. Si se corrobora, en el sector público te piden CV documentado, en el privado solo un resumen. Esas evidencias las tengo yo y se las voy a mostrar a la Fiscalía. Le voy a entregar este teléfono a la Fiscalía”, continuó.

La joven reiteró que Otárola no le dio trabajo en el Ministerio de Defensa. Cuando obtuvo las órdenes de 53 mil soles fue gracias al exministro Jorge Chávez Cresta, gracias a la influencia de un señor de nombre César Roberto Figueredo Muñoz, quien, dijo, “es la mano derecha de Vizcarra”.

“Él trabajó con el señor Vizcarra, ha sido director ejecutivo de Cofopri. Lo conozco desde el 2015, pero yo entré a trabajar con el señor Figueredo con Cofopri cuando Vizcarra era presidente. El audio que salió ayer (el domingo en Panorama) lo entregó el señor Figueredo”, dijo.

Asimismo, refirió que el audio se propaló con el fin de gestar “un complot contra el premier para obtener un cargo público, (Figueredo) quería que le dé la Sunarp. Ahí me llega a contactar para ofrecerme dinero el hermano de la señora Dina Boluarte. ¿Complot de quién? Del hermano de la señora Dina Boluarte y el señor Martín Vizcarra. Tengo conversaciones del señor Figueredo Muñoz, conversaciones del año pasado. Querían sacar al premier usándome a mí para que el señor Nicanor pueda meter a un premier”.

Finalmente, dijo que se allanará a las investigaciones fiscales e hizo un llamado a la ministra de la Mujer pues, manifestó, está siendo objeto de un maltrato psicológico y acoso social debido a que “se ha generado morbo” por la denuncia periodística.

“A la presidenta le diría que no se deje llevar por cosas que solo son especulaciones”, finalizó.

