“Ya pásamelo, pásamelo. Si no me quieres, ya no importa, pero pásamelo. ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo? Dime pues amor, para hablar, tú sabes que estas cosas molestan, joden, pero tú sabes que yo te quiero también. Mañana te veo, ¿te parece? ¿mañana? Escúchame, pero mándame ahorita cuando puedas tu CV, que no sea documentado, ¿ya flaca? El resumen nada más y está tu celular para que te llamen”.

Este párrafo es un extracto al pie de la letra de lo que el primer ministro del país, Alberto Otárola Peñaranda, el hombre más poderoso del Perú por estos tiempos, le dice a una interlocutora de nombre Yaziré Pinedo Vásquez, una joven de 25 años que habría sido su pareja sentimental y quien obtuvo jugosos contratos en el Estado por S/53 mil.

La difusión de este audio revelador, el domingo 3 de marzo en el dominical Panorama, ha hecho tambalear al premier, un personaje casi intocable de quien se decía tenía más injerencia en las decisiones gubernamentales que la mismísima presidenta de la República, Dina Boluarte.

El estrépito ha sido tal y ha cambiado el panorama político, pero las vinculaciones amorosas de figuras políticas no son ajenas a nuestra historia institucional reciente.

NO SE SALVA NADIE, NI LOS PRESIDENTES

-”Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, mi rey”.

-”Te quiero, nos vemos más tarde”.

Este no es el guión de una película romántica que está en cartelera; se trata de fragmentos de la comunicación entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi, expresidente de la República y excandidata al Congreso respectivamente, en chats difundidos en el 2021 por Panorama.

Según la denuncia periodística, Vizcarra viajó a Cusco para reunirse con Pinchi. Se habrían encontrado en un hotel de la ciudad imperial. “Ingresa y preguntas por el nombre de Rudy Ramos, eso es para evitar roches. Te quiero”, escribió entonces Vizcarra. Luego del escándalo público, el exmandatario aseguró que su matrimonio con la educadora Maribel Díaz sigue viento en popa. “Vamos a estar juntos hasta que tengamos vida”, dijo.

Lo que sí es seguro es que pasará a la posteridad por la parodia audiovisual “Mi bebito fui fui” del productor musical Tito Silva.

Meme popular sobre Vizcarra y Mi bebito fui fui.

Otro expresidente involucrado en escándalos amorosos fue Alejandro Toledo. En el año 2005 fue relacionado sentimentalmente con la guardaespaldas de su esposa, la exteniente de la Policía Lady Bardales de 23 años de edad, a pesar de estar casado con Eliane Karp.

La popular “Lady B” fue acusada de enriquecimiento ilícito y de comprar propiedades, un terreno y un auto deportivo, que habrían estado fuera de su alcance salarial como miembro de la Policía. Además, familiares suyos fueron designados como agregados civiles en embajadas en el exterior. Tras una investigación fiscal, se le halló un desbalance patrimonial de S/221 mil. Estuvo en la clandestinidad, fue capturada, pero luego liberada por falta de pruebas.

También pasó a la historia Raúl Diez Canseco, quien en 2004 renunció a su cargo de vicepresidente de la República cuando estaba envuelvo en un escándalo que incluyó un romance y presuntos actos de corrupción.

“Mi pecado fue enamorarme”, dijo entre lágrimas cuando renunció.

Lo más llamativo fue que la mujer con quien le fue infiel a su esposa era nada más y nada menos que la novia de su hijo, treinta años menor que él. Cuando Diez Canseco fue ministro de Comercio Exterior, publicó un decreto que beneficiaba exclusivamente a quien sería su suegro.

LOS OTROS ENAMORADIZOS

En noviembre del 2016 “se creó” un nuevo cargo ministerial: el Ministerio del Amor. El único ministro que dirigió esta cartera fue Mariano Gonzáles Fernández, por entonces titular de la cartera de Defensa del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien fue protagonista de un escándalo amoroso con una asesora.

Nuevamente Panorama emitió un reportaje que daba cuenta que Gonzáles sostenía una relación amorosa con Lissette Ortega, quien recibió un ascenso como funcionaria pública y fue destacada al Ministerio de Defensa.

“No he cometido ningún acto de corrupción ni una falta administrativa y ninguna falta ética. Lo que he cometido es un hecho de amor”, respondió el ministro del amor cuando le cuestionaron un presunto tráfico de influencias.

Tres años antes, en el 2013, un llamativo oso panda de poco menos de 2 metros de altura adornaba un parque de Surco de nombre La Venturosa. Su alcalde, Roberto Gómez Baca, no lo colocó allí de manera fortuita; lo hizo como un detalle amoroso para su entonces pareja sentimental, la actriz y exvedette Mariella Zanetti, quien vivía en las inmediaciones de esa área pública.

“Soy un romántico, ¿qué de malo tiene eso?”, contestó el burgomaestre cuando le consultaron al respecto, tras lo cual retiró el oso y pidió disculpas a los vecinos del distrito.

Como dice la canción, amar no es un delito porque hasta Dios amó, pero no con los recursos públicos.

