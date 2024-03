Alberto Otárola volvió al país la tarde de ayer y después de bajar del avión se fue directo a Palacio de Gobierno para cerrar un ciclo con la presidenta Dina Boluarte. Horas más temprano, Yaziré Pinedo, la nueva protagonista de esta novela política que acabó con el poder del premier, intentó retractarse después de que la noche del lunes asegurara que su ingreso a trabajar en el Ministerio de Defensa en 2023 fue gracias al exministro Jorge Chávez Cresta.

El desenlace de esta historia se veía venir. Después de la confirmación del romance fugaz entre Yaziré Pinedo y Alberto Otárola, en enero de 2021, previo al ejercicio del cargo como ministro de Defensa y luego como presidente del Consejo de Ministros, el hombre fuerte del Gobierno decidió dar un paso al costado.

“En la conversación con la presidenta de la República, he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros. Ella recompondrá el gabinete”, dijo anoche Otárola.





Pero, el ahora expremier no se fue con la cabeza baja, al contrario. Se despidió dejando varios heridos a su paso, uno de ellos y al que calificó de “desubicado” fue al canciller Javier González-Olaechea.

“Un canciller desubicado ha anunciado de manera majadera que habrá un nuevo rumbo, algo que debí hacer yo”, protestó.





MAFIAS Y COMPLOT

El premier saliente advirtió que detrás de su dimisión hay un complot en donde el principal protagonista sería el expresidente Martín Vizcarra, y otros personajes que se mantienen en la sombra.

“Algunos personajes actuaron desde la sombra. Han querido hacer creer a la población que el suscrito ha intervenido en la contratación de una o varias personas. Acá no habido ninguna contratación irregular ni favoritismos para nadie. Para lograr sus objetivos quienes siempre me han querido fuera del Gobierno no han dudado incluso en editar un audio para manchar mi imagen”, sostuvo el expremier.

Fuentes policiales de este diario aseguran que la salida de Otárola ya venía siendo planificada por exagentes de Inteligencia que trabajaron durante la gestión de Vizcarra. “Yo no tengo ninguna duda de que Martín Vizcarra está detrás de esto. Estoy seguro de que Nicanor Boluarte no está en esta confabulación”, enfatizó Otárola. El ex hombre fuerte del Gobierno puso así punto final a los rumores de una batalla interna en Palacio de Gobierno con el hermano de la mandataria.

Otro herido por el premier fue Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y a quién Otárola catapultó a la fama como ‘el Filósofo’. “Me someto a todas las investigaciones que correspondan. Lo que ha existido acá es la generación planificada y concertada de informes escandalosos para que al día siguiente se instalen carpetas fiscales contra el suscrito. En confabulación con corruptos, que hoy quieren acogerse a la colaboración eficaz, están filtrando audios”, denunció.





SALDRÁ A LAS CALLES

Finalmente, se fue también advirtiendo las movidas en el Jurado Nacional de Elecciones para permitir que un partido ajeno a los valores democráticos del país entre en política como es la agrupación de Antauro Humala. “El haber tenido que entregarle un país no solamente a los violentistas y aquellos que lo quisieron llevar al abismo sino también a aquellos que, por el momento están quietos, pero a la vez muy activos (…) y que están afectando, gracias al Jurado Nacional de Elecciones, los estándares mínimos de lo que debe ser la democracia”, apuntó. Y anunció que saldrá a las calles para evitar que una candidatura como la de Antauro Humala tome fuerza en el país. “No estamos viendo el riesgo que está ocurriendo en este mismo momento para nuestra democracia. Ese riesgo se llama Antauro Humala”, sentenció.

Martín Vizcarra no se quedó tranquilo y, sobre las nueve de la noche, le respondió a Otárola. “Como la gran mayoría de peruanos, estoy de acuerdo con la renuncia del premier, ahora tendrá que responder por los asesinatos en las protestas sociales. Además, rechazo de forma contundente sus acusaciones delirantes, jamás he participado en complots políticos ni de ningún tipo. Anuncio una querella formal donde tendrá que demostrar su difamación agravada”, escribió en sus redes sociales. Esto recién empieza.





YAZIRÉ DIGNIDAD

Durante su discurso de despedida, Otárola no se olvidó de su expareja y pidió una protección especial porque su vida estaría en riesgo. Yaziré Pinedo dijo que entregaría su celular a la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, fuentes del Ministerio Público indicaron que la señorita no había entregado su teléfono móvil.





