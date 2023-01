El Gabinete de Dina Boluarte encabezado por el primer ministro Alberto Otárola asistirá al Congreso de la República a solicitar el voto de confianza en medio de violentas protestas que siguen cobrando la vida de más peruanos. El analista político Alejandro Rospigliosi evalúa la situación y los escenarios.





¿El Gabinete Otárola obtendrá la confianza?

Seis presidentes han pasado en 6 años, empieza entonces el turno de Dina Boluarte y creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo quieren llevar una relación en armonía y paz. Más aún cuando se ha recortado el mandato, para abril del 2024 habrá nuevas elecciones, así que yo creo que no va a haber mayor turbulencia. Está la bancada de Perú Libre y algunos otros que votarán en contra, pero la mayoría votaría en verde. Así que se aprobará la confianza con tranquilidad. No hay que perder de vista que es un gobierno de transición, esperemos que el plan de trabajo presentado en el Congreso sea breve, para un año y medio, y no un plan que parezca un sueño.













Las manifestaciones violentas en el sur del país, con muertos incluidos, continúan, ¿no será este un factor importante al momento de evaluar la confianza al Gabinete?

Esa será la gran preocupación, como el talón de Aquiles del gobierno de la señora Boluarte. Entre los deberes mínimos está el de darle paz, tranquilidad y seguridad a sus habitantes. Las FF.AA. y PNP actúan con ese rol; es inaceptable que mueran personas por excesos, pero tan igual de inaceptable es dejar morir a un niño en una ambulancia por no abrirle el paso. El diálogo se ha agotado, muchos de los azuzadores provienen del narcotráfico, de la minería ilegal y de grupos terroristas. Creo que la mayor preocupación de Boluarte es llegar a la paz; eso le van a recriminar al ministro Otárola.





¿En qué se debería de enfocar el Gabinete Otárola?

Primero, promover un marco legal para unas elecciones limpias. En segundo lugar, seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, en tercer lugar, reactivar la economía que está muy sentida por la pandemia y el fracaso en la compra de fertilizantes. Sin olvidar que se tiene que limpiar la administración pública de los malos elementos en los 19 ministerios.