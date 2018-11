Una vez más, el ex presidente Alan García utilizó sus redes sociales para, según él, hacer un llamado de alerta sobre la situación que atraviesa el país.

"(...) Advierto que nuestra patria necesita diálogo racional y no concentración del poder ni chantajes. Ya conocemos esa experiencia y repetir las manipulaciones y psicosociales de Montesinos solo da un triunfo efímero...", escribió el líder aprista.

Añadió que si bien "podría guardar silencio (...) ver el error me impone hablar, aunque la mayoría escoja, por el momento, otro camino. No se preocupen, ni pretendo ni debo ser actor el 2021, pero no renuncio a mi derecho de opinión", escribió.

Días atrás, se recuerda, el ex candidato a la Presidencia deslizó una serie de rumores sobre la posibilidad de un golpe de Estado sin presentar mayores argumentos. Sus reiterados comentarios al respecto, formulados desde España, sin embargo, fueron rechazados contundentemente por el jefe de Estado.