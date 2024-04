La congresista Adriana Tudela explica sus proyectos de ley y critica el retroceso en Educación.

Se aprobó el retorno de profesores no calificados al magisterio.

Mi voto fue en contra de esta norma que pretende reponer en la Carrera Magisterial a personas que no han aprobado el examen de la carrera. Lo cual considero que es inaceptable y es un paso más hacia el desbaratamiento de la Reforma Magisterial, que se implementó durante el gobierno de Alan García. Y creo que es lamentable que la educación pública y que el magisterio sean considerados por algunos como una agencia de empleos.

Ha advertido que los organismos electorales no pueden estar al margen de este sistema de pesos y contrapesos.

Sí, efectivamente, se aprobó en la Comisión de Constitución un dictamen que incluye a las cabezas de los entes electorales ONPE, JNE y Reniec dentro de aquellas altas autoridades que tienen el privilegio del antejuicio y también el juicio político. Y sí, quisiera acá precisar que no pueden existir autoridades que sean ajenas al sistema de pesos y contrapesos que existe en toda democracia. Y creo que también es importante señalar que la separación de poderes se hace efectiva en la medida en que existen estos pesos y contrapesos. Entonces, no existe ninguna razón ni fundamento para excluir de este sistema de pesos y contrapesos a los organismos electorales. En una democracia todos, de alguna manera u otra, tienen que responder al voto ciudadano. Y es por ese motivo que el Congreso de la República tiene la facultad de hacer juicio político a estas altas autoridades, como podría ser a los miembros del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República, jueces y fiscales supremos, el defensor del Pueblo... Es importante señalar que lo que corresponde es fortalecer la institucionalidad, la rendición de cuentas y la responsabilidad política de altas autoridades. Pero lamentablemente hay quienes creen que el poder no viene con responsabilidad política y más bien quieren cooptar estas islas que se han generado y que son ajenas a este sistema de pesos y contrapesos, sin responder al voto ciudadano, lo cual es gravísimo.

¿Qué tanto influyó la respuesta de Salas Arenas, presidente del JNE, sobre el partido A.N.T.A.U.R.O.?

Es gravísimo, pero para mí no ha influido. A mí me preocuparía que sea el JNE quien decida qué partidos son democráticos y cuáles no. Creo que es un arma de doble filo y un poder gigantesco que no le deberíamos entregar.

Presentó un proyecto para destrabar obras públicas…

Para nadie es una sorpresa que las obras públicas y la capacidad de gestión y de contratación por parte del Estado es bastante deficiente. Tenemos más de 2,000 obras públicas que están paralizadas. Tenemos una Ley de Contrataciones que no genera los incentivos adecuados para que estas se ejecuten de la mejor manera, rápidamente y sin penalización. Vamos a modernizar la ley. Una de las modificaciones que contempla el proyecto de ley que he presentado es obligar a las entidades públicas que ejecutan presupuesto y proyectos de contratación a invertir más recursos en generar mejores expedientes. Si el expediente se hizo mal, las obras se paralizan. También planteo que las medidas cautelares tengan que venir acompañadas por una garantía. Es para que no se otorguen medidas cautelares injustificadas.

En las licitaciones se elige la opción más barata y no la necesaria. Y las adendas cambian el costo.

Sí, y eso se debe a la Ley de Contrataciones. Si bien no hay una obligación legal para los funcionarios públicos de elegir siempre lo más barato, este no tiene incentivos para optar por la mejor opción, que de repente es un poco más cara. Tenemos funcionarios públicos que siempre se van por la opción más barata por miedo, por prevenir futuras acusaciones de corrupción y de favorecimiento indebido. Eso debido a la judicialización de la política y la excesiva persecución penal que hay de cualquier tipo de decisión que se tome desde el sector público.

Propuso renovar el Congreso a mitad de periodo.

Sí. Luego de aprobada la bicameralidad, estos proyectos son necesarios como reformas complementarias. Creo que es importante que se debata la renovación de las cámaras por tercios o por mitades. Yo, particularmente, considero que la Cámara de Diputados tiene que ser renovada por mitades, porque le da al ciudadano una herramienta de evaluación doble, tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

TENGA EN CUENTA

“Me abstuve de dar el voto de confianza. Hubiese implicado un respaldo político a Dina Boluarte que no se merece. No ha sido capaz de dar explicaciones razonables. Pero un voto en contra hubiese castigado a un gabinete que no va a solucionar la falta de transparencia”.

“Aníbal Torres tiene que ser investigado y sancionado por infracción a la Constitución. Pretendió cerrar el Congreso interpretando una negación fáctica donde no la había, yendo en contra de la ley y de precedentes del TC”.

“Preferiría la Cámara de Diputados que es más política, pero no descarto ninguna”.